Fantasmée depuis déjà plusieurs années par les joueurs, la Nintendo Switch Pro pourrait cette fois arriver dans nos salons en 2021, et être équipée d’un nouvel écran Mini-LED.

Avant même la sortie de la Nintendo Switch Lite l’année dernière, les rumeurs allaient déjà bon train concernant la commercialisation d’une possible itération Pro de la console hybride de Nintendo. Il faut dire que depuis sa sortie en 2017, Big N n’avait pas vraiment upgradé sa machine. Alors que 2020 aura signé une année de ventes record pour la Nintendo Switch (merci le COVID-19), l’entreprise japonaise serait désormais en passe de proposer la tant attendue version Pro de sa console : elle pourrait être commercialisée dans le courant de l’année 2021, rapporte cette fois le site Slashgear. Ses rumeurs ont été relancées par un rapport du média chinois UDN qui dévoile que le constructeur aurait rendu visite au fabricant de panneaux taïwanais Innolux Corporation, dans l’idée de remplacer les écrans LCD 720p de sa console actuelle (actuellement fournis par les fabricants Sharp et JDI) par une nouvelle technologie d’affichage Mini-LED, moins gourmande en batterie, et plus précise dans l’affichage de l’image.

En commercialisant une nouvelle version de sa console l’année prochaine, on peut ainsi espérer une possible baisse conséquente du prix de la Nintendo Switch classique. À moins que le constructeur japonais ne décide au contraire d’augmenter le prix de sa machine Pro, la rapprochant ainsi de la concurrence. Pour justifier une telle hausse de prix, il faudrait cependant que Nintendo apporte plus qu’un simple changement d’écran à sa console, en boostant également ses capacités, en proposant un affichage 4K, mais surtout en réglant le problème toujours latent des Joy-Con Drift, qui cristallisent toujours de nombreuses crispations chez les joueurs. Le mois dernier, l’UFC Que Choisir avait d’ailleurs déposé une plainte officielle visant à sanctionner le géant nippon pour obsolescence programmée.