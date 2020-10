[MàJ] Bouygues : B&You revoit ses tarifs et facture certaines options

L’opérateur low cost de Bouygues Telecom vient de revoir sa grille tarifaire. On note le retour d’un forfait à 100 Mo disponible pour 4,99 euros par mois. En revanche, le forfait 80 Go est désormais facturé 14,99 euros par mois, et le forfait 100 Go à 19,99 euros par mois.

MàJ : Comme nous l’indiquions dans une précédente version de cet article, il ne s’agit pas d’une hausse de prix des forfaits chez B&You, mais plutôt de nouvelles offres promotionnelles qui s’avèrent moins intéressantes que les anciennes. En revanche, la facturation de certaines options auparavant gratuites est toujours d’actualité.

Bouygues Telecom vient tout juste de revoir les offres de sa filiale low cost, B&You. Au menu, on note le retour du forfait disponible à 4,99 euros par mois et incluant 100 Mo de data mobile, les appels, SMS et MMS illimités. Néanmoins, l’opérateur en profite pour introduire de nouveaux prix promotionnels pour ses autres forfaits.

Le forfait 80 Go est de retour à 14,99 euros par mois pour les nouveaux abonnés et s’aligne ainsi avec RED by SFR. Il offre toujours 80 Go de data (dont 10 Go utilisables en Europe/DOM), les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 3 mois de Spotify Premium offerts. Le forfait 100 Go est quant à lui facturé 19,99 euros par mois. Il offre 100 Go de data, dont 10 Go utilisables en Europe/DOM, les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 3 mois de Spotify Premium offerts.

Le double appel désormais en option

Malheureusement, l’opérateur low cost de Bouygues Telecom en profite pour facturer des options qui étaient auparavant offertes. Les options double appel ou encore le service conférence sont désormais facturées 2 euros par mois supplémentaires, alors qu’elles étaient auparavant incluses dans les forfaits. Bouygues s’inspire là aussi de RED by SFR qui facture également le double appel au même prix.

Notons toutefois que si vous étiez déjà abonné chez B&You, vous devriez continuer à payer le prix indiqué lors de votre souscription, avec les options préalablement citées inclues. Seuls les nouveaux abonnés devront s’acquitter de ces nouveaux tarifs.