Avec un confinement prévu à partir de ce soir, et des stocks plus qu’incertains pour la PS5, le revendeur a demandé aux joueurs ayant précommandé la machine de payer en avance mais aussi de s’acquitter de frais de port imprévus.

Attendue pour le 19 novembre prochain en France, la PlayStation 5 sortira dans un contexte particulier. Alors que Sony prévenait d’ores et déjà les joueurs qu’il faudrait sans doute faire face à d’importantes ruptures de stock le jour de la sortie de la console, le constructeur devra aussi composer avec la fermeture de nombreux commerces considérés comme non essentiels sur le territoire français. Face à la situation, et plutôt que de renoncer à vendre la console next-gen, certains revendeurs ont fait le choix de ne pas se dégonfler, à l’image de Micromania. Contrainte de fermer ses portes à partir de ce soir minuit, la chaîne de magasins vidéoludiques a ainsi expliqué que les clients ayant précommandé la console devaient dès à présent se rendre en boutique pour payer d’avance, non seulement le prix de la console, mais aussi ses frais de port.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, l’entreprise explique ainsi : “Vous avez réservé votre PlayStation 5 et vous avez reçu un mail et/ou un appel vous assurant une disponibilité le 19/11 ? Nous vous invitons à venir en magasin aujourd’hui afin de procéder au prépaiement de votre console ainsi que des frais de port nécessaires à la livraison”. Pour les joueurs ayant déjà avancé le prix de la console, l’enseigne poursuit en expliquant qu’il faudra tout de même repasser en magasin, et s’acquitter cette fois des frais de port. Face à cette dépense supplémentaire, les joueurs se retrouvent ainsi contraints de régler d’avance, non seulement les 499€ de la machine, mais aussi une livraison pour une date imprévue, qu’on imagine relativement onéreuse au vu de la taille de la bête. De quoi pousser de nombreux joueurs à renoncer à une acquisition le jour J, ou à se tourner vers les sites de e-commerce.