Prise en main : Sony Playstation 5 aka La Tour

Officiellement, elle sera disponible le 19 novembre prochain, mais de notre côté, on vient de recevoir notre Sony Playstation 5. Du coup, on vous propose un petit tour du propriétaire.

Voilà, alors que c’est prévu d’ici le 19 novembre prochain, nous avons reçu à la rédaction la fameuse Sony Playstation 5 ou Sony PS5 pour les intimes. Imposante, grande, haute, blanche, futuriste, on vous partage quelques photos de la bête. On aurait aimé pouvoir vous partager des photos de la console allumée mais on n’a pas encore le droit alors patience 🙂

Dans tous les cas si vous ne savez pas encore tout ou presque de la nouvelle console de Sony, on vous résume toutes les infos sur la PS5 ICI !

Le Packaging

Avec la taille de la console, il est inutile de vous dire que le packaging est plus que massif. Quand on a reçu la boîte, cela nous a rappelé le bon vieux temps avec la première PS3 ou encore la toute première Xbox. Oui, c’est gros mais au moins, on a l’impression d’en avoir pour notre argent. Comme d’habitude, c’est une boîte blanche avec une sorte de skin en carton léger. Cela permet ainsi à Sony de créer tranquillement de nouveaux packaging tranquillement et ce, sans avoir à revoir les lignes de productions.

Dans la boîte se trouve bien évidemment la PS5 dans sa version normale avec un lecteur Blu-Ray. On vous rappelle que la PS5 sera disponible aussi en version Digital Edition sans lecteur Blu-Ray donc. A cela s’ajoute la toute nouvelle manette Dual Sense, un câble d’alimentation, un câble HDMI et un câble USB pour recharger la manette. Il y a également une base pour poser la console dessus. En soi, c’est assez classique et enfin, on notera que le jeu Astro est préchargé sur la console.

La Dual Sense

La toute première impression autour de la Dual Sense est bonne, très bonne même, elle respire la qualité et la finition est même plutôt bonne comparée à une manette Dual Shock plus classique. La prise en main a été immédiate et tout tombe parfaitement en main. Que cela soit les boutons ou la croix directionnelle, tout tombe sous le pouce. On apprécie particulièrement les gâchettes qui nous semblent solides. A voir bien évidemment avec le temps.

Si on note une certaine course sur les boutons et la croix directionnelle, on apprécie les petites textures sur les sticks analogiques qui permettront sans doute une meilleure accroche. On espère juste que la qualité sera au rendez-vous et que le caoutchouc des sticks analogiques ne rendront pas l’âme trop vite comme ce fut le cas lors du lancement de la PS4.

La PS5

C’est une tour, oui et elle est grande. C’est la première chose à laquelle on pense quand on découvre la console pour la première fois. En revanche, à notre grande surprise, elle n’est pas si lourde. C’est peut-être sa taille qui fait que le poids est plus réparti par rapport à sa concurrente qui fait plus compacte.

En façade, on retrouve un port USB-A et un port USB-C ainsi que les boutons d’éjection de Blu-Ray et d’alimentation. Sans surprise, au dos, on retrouve deux ports USB-A, un port Ethernet, un port HDMI et un port d’alimentation.

Concernant la finition, rien de spécial, la finition est de bonne qualité et la seule chose qui peut faire peur à long terme, c’est de voir le blanc de la console jaunir avec le temps. C’est souvent le cas malheureusement avec le plastique blanc. On se souvient de notre PS4 blanche, enfin, jaune maintenant. Maintenant, ne boudons pas notre plaisir, si on regarde bien le revêtement de la console, il y a des milliers de Croix, Carré, Triangle et Rond, soit les fameuses touches de Playstation, on adore !

Où la précommander ? (stock épuisé pour l’instant)

Cdiscount

Le ecommerçant français propose les consoles à 499 euros ou ou 399 euros en fonction du modèle.

Fnac

Pour la sortie de la PS5, la Fnac offre un an d’abonnement à Fnac+ pour toute précommande. Ce service donne notamment droit à la livraison gratuite en un jour ouvré, des remises adhérent sur de nombreux produits, la possibilité de cumuler de chèques-cadeaux ainsi qu’on un accès au caisses prioritaires dans les magasins (plutôt pratique à Noël). Notez que certains de ces avantages sont aussi valables chez Darty.

Darty

Pas d’offre particulière chez Darty. Les PS5 sont à 499 et 399 euros.

Amazon

Rien de spécial chez Amazon. Les PS5 sont à 499 et 399 euros.

Boulanger

Chez Boulanger, vous ne trouverez pas d’offre spécifique non plus. Les PS5 sont à 499 et 399 euros.

Si vous cherchez plus de détails sur la PS5, n’hésitez pas à consulter notre article récapitulant toutes les informations sur la PS5.