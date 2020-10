Des chercheurs reproduisent la texture de la langue par impression 3D

La langue est peut-être le muscle le plus complexe du corps humain. Des chercheurs britanniques ont relevé le défi de reproduire sa texture unique avec précision, pour la première fois, grâce à un imprimante 3D.

Dentifrices, bonbons, traitements médicaux : tous les tests de ces produits passent, d’une façon ou d’une autre, par notre langue. S’ils lui font défaut, ils ne sortiront sans doute jamais des laboratoires. Mais en période de pandémie de pneumonie virale (en l’occurrence, celle du COVID-19), il devient bien souvent impossible aux laboratoires alimentaires ou pharmaceutiques de compter sur les langues de volontaires pour effectuer leurs tests. Des chercheurs britanniques des universités de Leeds et d’Édimbourg ont néanmoins trouvé la parade. Ils sont les premiers à être parvenus à reproduire la texture exacte d’une langue humaine par impression 3D. Ils détaillent leurs travaux dans une étude publiée dans la revue scientifique ACS – Applied Materials & Interfaces.

Pour commencer, ils ont réalisé une empreinte en silicone du palet et de la région antérieure dorsale de la langue d’un bénévole anonyme. Cette zone de la langue correspond au bout de la langue qui fait face au palet. Elle est recouverte de près d’une dizaine de milliers de structures musculeuses que l’on nomme papilles. La région antérieure dorsale est plus spécifiquement couverte de papilles fongiformes et filiformes, qui renferment la majorité des “bourgeons du goût.” Ces derniers constituent des récepteurs sensoriels dont notre cerveau se serre pour traduire les diverses nuances du goût. Une fois l’empreinte de cette précieuse zone réalisée, les chercheurs l’ont ensuite modélisé en une version numérique en trois dimensions. Ils ont alors pu corriger les erreurs de modélisation pour reproduire la texture singulière de la langue, obtenue par toutes les papilles pullulant à sa surface. Ils l’ont enfin ré-imprimé, en silicone, à l’aide d’une imprimante 3D. Non seulement le résultat respectait la langue d’origine, presque à l’identique, mais sa nature siliconée lui offrait des propriétés similaires face à l’eau. Cette impression de précision inédite devrait permettre non seulement de réaliser certains tests alimentaires et pharmaceutiques sans cobayes humains mais aussi d’en savoir plus sur la complexité de la langue.