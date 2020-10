Shure dévoile son nouveau micro MV7, spécialement dédié au podcast

S’appuyant sur les technologies déjà existantes du microphone voix SM7B, la marque Shure vient de sortir le MV7, un nouveau micro USB pouvant être utilisé pour un podcast comme pour le gaming ou le streaming vocal.

La marque américaine Shure est l’un des leaders du domaine de l’audio et ses nouveaux produits sont toujours très attendus par les streamers, musiciens, et autres gamers. Cette fois-ci, c’est un nouveau micro-USB baptisé MV7 qui a été dévoilé par l’entreprise américaine. Il s’agit de son premier microphone hybride XLR/USB et il s’appuie beaucoup sur les performances de son grand-frère, le SM7B. D’après Soren Pedersen, Associate Manager chez Shure « nous avons assisté cette année à une hausse significative de la demande pour des outils et accessoires adaptés à la diffusion en direct et au podcast, d’autant plus que beaucoup continuent à diffuser leurs créations depuis leur domicile (…) Nous avons conçu le MV7 pour qu’il se focalise intégralement sur la voix de l’utilisateur, et ce afin que l’audience, quel que soit l’endroit où l’enregistrement a été réalisé, bénéficie en permanence d’une restitution claire et riche.”

Shure met notamment en avant la capacité de ce nouveau micro à isoler la voix dans des conditions de podcast ou de livestream. Il dispose également d’un mode de réglage automatique qui ajuste les niveaux audio en temps réel. Manuellement, c’est un panneau de contrôle tactile qui vous permet de régler le gain, le volume et le mix du retour casque, et bien d’autres paramètres personnalisables.

La mobilité est également un facteur important, et Shure l’a bien compris. MV7 est compatible avec beaucoup d’appareils différents et est facilement transportable. Il dispose de ports USB-A et USB-C pour Mac et PC. Le micro est par ailleurs assimilable avec certains appareils Android, mais il faudra se doter d’un câble Lightning vendu séparément pour une utilisation avec un Ipad ou un Iphone par exemple.