Sony va fournir des adaptateurs VR aux possesseurs d’une PS5

La PSVR n’étant pas compatible avec la PS5, Sony va expédier gratuitement des adaptateurs à partir de la fin du mois d’octobre.

Un SSD ultra-performant, une nouvelle (grosse) manette, un système de refroidissement efficace… Les améliorations techniques dont bénéficie la Playstation 5, prévue pour le 19 novembre prochain (mais pas pour tout le monde, hélas), sont déjà conséquentes. On sait cependant aussi que la nouvelle console de Sony ne prendra pas en charge la PSVR, une technologie qui a pourtant de l’avenir dans le monde du jeu vidéo. En effet, la PlayStation 5 n’est pas compatible avec la caméra actuellement utilisée sur la PS4 pour jouer en VR et sa nouvelle caméra HD n’est pas non plus compatible avec la PSVR, ce qui signifie que le casque PlayStation VR ne peut pas être utilisé sur la PS5 dès sa sortie de la boîte. Grand prince, Sony va donc distribuer des adaptateurs gratuits pour sa PlayStation Camera, histoire de satisfaire les fanas de réalité virtuelle.

Pour obtenir votre adaptateur (uniquement si vous possédez un casque PSVR), il suffira de le demander gratuitement sur le site web de PlayStation en indiquant le numéro de série de votre PSVR ainsi que vos coordonnées. Sony précise dans sa FAQ que toute personne possédant un casque PSVR peut recevoir le fameux adaptateur mais la quantité est limitée à un par foyer. De plus, les dates d’expéditions seront différentes selon le pays où vous habitez : les Japonais sont les premiers à pouvoir en bénéficier depuis la mi-octobre, tandis que les Américains et les Européens -entre autres- devront attendre la mi-novembre. D’après l’entreprise nippone, la livraison pourra prendre jusqu’à deux semaines.

Comme le veut l’usage, on vous rappelle l’essentiel des infos sur la PS5 : la console de neuvième génération sortira le 19 novembre en France et elle est rétrocompatible avec 99% de la bibliothèque PS4 (mais pas les générations précédentes). Pour en savoir plus, retrouvez notre dossier complet sur la PS5 et notre première prise en main de la Playstation 5 alias la “Tour”.