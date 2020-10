L’année prochaine, Apple doublerait la capacité de stockage maximum de l’iPhone afin de lui donner assez de place pour filmer en 8K à 45 images par seconde.

Les iPhone 12 viennent à peine de sortir – et encore, on attend toujours l’iPhone 12 Mini et l’iPhone 12 Pro Max – que les rumeurs commencent déjà à affluer concernant la cuvée d’iPhone de l’année prochaine. D’après le leaker Jon Prosser, Apple pourrait offrir jusqu’à 1 To de stockage à ses prochains iPhone 13, soit la plus grande capacité de stockage jamais vue sur un iPhone à ce jour, Apple n’allant que jusqu’au 512 Go maximum sur ses derniers modèles.

hope y’all are ready for 1TB iphones — Jon Prosser (@jon_prosser) October 28, 2020

En soit cette nouvelle n’a rien d’extraordinaire. Samsung a déjà lancé une variante de son Galaxy S10+ avec 1 To de stockage, par exemple, et ces très hautes capacités sont rarement choisies par les consommateurs. Néanmoins, cela suppose une nouveauté autrement plus intéressante à venir sur l’iPhone 13 : l’arrivée de la vidéo en 8K. La décision de proposer un modèle équipé de 1 To de stockage serait, en effet, motivé par la capacité du smartphone à stocker de lourdes vidéos filmées dans une telle résolution, le tout à 45 images par seconde. Cet iPhone 13 serait par ailleurs attendu avec un tout nouveau capteur anamorphique essentiellement dédié à la vidéo.

Cette rumeur concernant le stockage pourrait néanmoins sembler peu crédible, dans le sens où Apple a toujours eu tendance à vendre des smartphones équipés de peu de stockage. Il y a un an, l’iPhone 11 Pro était toujours livré avec 64 Go de stockage en entrée de gamme, malgré son positionnement ultra-haut de gamme et en dépit de la concurrence qui s’était alors établie à 128 Go. La firme a néanmoins fait un petit effort cette année avec l’iPhone 12 Pro, dont le stockage démarre à 128 Go (ce n’est toutefois pas le cas des iPhone 12 et iPhone 12 Mini, qui démarrent toujours à 64 Go). Néanmoins, l’arrivée de la 8K rendrait déjà cette capacité de stockage un peu juste si l’on filme beaucoup avec son iPhone.