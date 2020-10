Avec les données dynamiques, Excel va plus loin que les chiffres et le texte

Microsoft a décidé d’aller beaucoup plus loin avec Excel : le tableur sera bientôt capable de traiter un grand nombre de données dynamiques qui lui donnera un petit air de plateforme à tout faire.

Depuis des décennies, Excel permet d’importer, d’organiser et d’analyser des données. Au départ, il s’agissait de données figées, mais Microsoft a ajouté la possibilité d’exploiter des données dynamiques comme des cours de Bourse ou encore des informations géographiques. L’éditeur fait franchir un pas de plus à son logiciel bureautique, avec des données dynamiques personnalisées.

Des données pour tout

Excel permet d’intégrer dans une cellule un ensemble de données structurées ; l’ensemble de la feuille de calcul peut ainsi s’y référer pour procéder à des opérations ou récupérer une donnée individuelle. Par ailleurs, et c’est là le grand intérêt de cette nouveauté, les données peuvent être rafraichies, ce qui mettra à jour les formules et les opérations liées.

Depuis début juillet, Microsoft propose aux utilisateurs Insiders (bêta) de Microsoft 365 Personnel et Famille plus d’une centaine de types de données dynamiques à insérer dans les cellules d’Excel, provenant du service Wolfram Alpha. Il y a un peu de tout : fiches de films, espace (planètes, lunes, satellites…), chimie, universités, géographie, alimentation, etc.

Cet apport de données dynamiques va donner une nouvelle dimension à Excel, qui pourrait bien se transformer en véritable plateforme de développement ! Mais Microsoft vise tout particulièrement les professionnels avec son service Power BI, qui agit comme un « connecteur » pour intégrer des sources de données dynamiques propres aux entreprises. Ces dernières pourront même convertir des cellules existantes en types de données.

Ces nouveaux types de données dynamiques seront disponibles pour les utilisateurs grand public et professionnels d’Excel très bientôt.