Ubisoft reporte Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine !

La fin de l’année sera difficile pour les joueurs. Certes, ils pourront profiter du dernier épisode de Call of Duty qui sortira le 13 novembre. Mais d’autres titres très attendus sont repoussés en raison de la pandémie.

Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, Ubisoft a annoncé le report de deux de ses gros jeux AAA. Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine (qui n’aura jamais aussi bien porté son nom) ne sortiront finalement qu’après le mois d’avril 2021. Le premier aurait dû être disponible le 18 février prochain, le second d’ici la fin de l’année fiscale de l’éditeur, avant le 31 mars. Le lancement est désormais prévu avant la fin 2021.

Un catalogue bien fourni

Ubisoft évoque des défis de production liés au télétravail, puisque comme partout dans le monde, les salariés de l’éditeur sont fortement invités à travailler de chez eux. La hotte d’Ubisoft n’est pas complètement vide pour cette fin d’année, entre Watch Dogs : Legion, Assassin’s Creed Valhalla et Immortals Fenyx Rising. Le report de Far Cry 6 et de Rainbow Six Quarantine sur le prochain exercice fiscal permettra à l’entreprise d’avoir deux gros titres qui soutiendront son chiffre d’affaires en 2020/2021. Mais pour les joueurs, c’est une déception.

On commence à bien connaitre Far Cry 6, pour lequel Ubisoft a présenté la cinématique d’intro cet été ainsi que de nombreuses informations sur l’histoire du jeu. Quant à Rainbow Six Quarantine, on sait qu’il s’agira d’un jeu de tir en coop à trois joueurs, et c’est à peu près tout.

Ces décalages liés à la crise sanitaire ne sont pas l’apanage d’Ubisoft, bien sûr. On a appris il y a quelques jours le report à la dernière minute de Cyberpunk 2077, qui attendra le 10 décembre finalement (à l’origine, le jeu de CD Projekt Red aurait dû être lancé en avril…).