La version développeur de l’HoloLens 2 devrait arriver sur le marché européen d’ici la fin de l’année.

Plus d’un an après sa date initiale de lancement, le casque HoloLens 2 voit enfin le jour dans sa version destinée aux développeurs. Pour le moment uniquement disponible aux États-Unis, cette dernière devrait rapidement arriver à l’international, et notamment en France, en Europe et au Canada d’ici la fin de l’année 2020, a annoncé Microsoft dans un communiqué officiel publié sur son blog. Lancé en novembre 2019, l’HoloLens 2 succède au premier modèle du casque intelligent de Microsoft. À l’époque, il se destine principalement à une clientèle d’entreprise. Pourtant, explique le géant américain, “après une forte demande pour HoloLens 2, nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité de HoloLens 2 Development Edition aux États-Unis”.

Accessible pour 3500$, cette édition spéciale du casque de réalité mixte imaginé par Microsoft combine les capacités de l’HoloLens 2 avec Azure, Unity et Pixyz. Ce combo devrait permettre aux développeurs de créer de nouvelles applications destinées au grand public, en proposant notamment des expériences interactives inédites. Très proche de la version originale, ce nouvel HoloLens de développement intègre désormais une puce Snapdragon 850 Compute Platform, un champ de vision élargi ainsi qu’une structure plus légère en fibre de carbone.

C’est quoi la réalité mixte ?

Souvent associée aux films de science-fiction, la réalité mixte imaginée par Microsoft avec son HoloLens 2 consiste à superposer des images virtuelles au monde réel, permettant ainsi une vision augmentée interactive, à la manière d’Iron Man quand il est dans sa combinaison. Contrairement à la réalité virtuelle, elle permet à l’utilisateur de ne pas être coupé du monde réel, et de voir ce qui se passe autour de lui. À la différence également de la simple réalité augmentée, la réalité mixte permet d’interagir directement avec l’interface virtuelle intégrée au casque HoloLens.