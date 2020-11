Disney présente un effrayant robot censé reproduire le regard humain

Oubliez Wall-E, Baymax et tous les robots mignons imaginés par Disney dans ses films d’animation. Celui-là risque de vous donner des cauchemars.

Si les animatroniques des parcs d’attractions vous effraient, ce robot devrait vous donner des sueurs froides. Imaginé par les chercheurs américains de la Walt Disney Company, l’androïde d’apparence humaine intègre une bouche (ou plutôt juste des dents), ainsi que des yeux ultra-réalistes, et pourrait bientôt devenir la star des prochains spectacles Disney. Grâce à un nouveau système développé en interne, l’humanoïde serait en effet capable d’imiter à la perfection l’œil humain, le rendant ainsi beaucoup plus naturel – mais aussi beaucoup plus « étrange. » “Pour produire des spectacles immersifs et authentiques, les systèmes animatroniques doivent créer l’illusion de la vie. Dans la poursuite de cet objectif, nous nous concentrons ici sur un seul signal social : le regard”, assure le géant américain.



Équipé d’une caméra à la poitrine, le robot serait ainsi capable de réagir en présence d’autres personnes, mais surtout de laisser vagabonder ses yeux pendant une interaction ou au contraire de fixer des points de distraction, imitant ainsi les habitudes de l’être humain. “Pour nos actions de regards mutuels (regarder et s’engager), les yeux saccadent, au hasard, entre trois points formant un triangle sur une personne d’intérêt : les yeux et le nez”, estiment ainsi les chercheurs à l’origine du projet. Ce dernier aurait également la capacité d’imiter fidèlement les mouvements respiratoires, rapporte le site Engadget. De plus, il serait capable, grâce à l’intelligence artificielle, de mesurer un “score de curiosité”, calculé automatiquement en fonction du comportement d’un éventuel interlocuteur, et ainsi de réagir plus finement aux différents stimuli visuels ou auditifs. Autant de nouveautés qui pourraient rendre les animatroniques des parcs à thème Disney beaucoup plus “humains” à l’avenir, à condition bien sûr de le recouvrir de peau, sans quoi il s’apparente davantage à un zombie mécanique.