SEGA abandonne la majorité de ses salles d’arcade au Japon

À cause d’une baisse drastique de fréquentation initiée ces dernières années, et amplifiée lors de la pandémie de COVID-19, la société japonaise a annoncé qu’elle entendait revendre la majorité de ses machines d’arcade au Japon.

C’est la fin d’une ère pour beaucoup de joueurs au Japon. Plusieurs semaines après l’annonce de la fermeture d’une des salles d’arcade les plus emblématiques du quartier d’Akihabara à Tokyo, SEGA Sammy Holdings, vient d’annoncer la vente prochaine de près de 85,1% de ses actions SEGA Entertainment à l’entreprise japonaise Genda Inc. Cette transaction devrait être effective d’ici la fin de l’année en cours. Même si elle conserve toujours 14,9% de ses parts sur la division Entertainment, c’est une page qui se tourne pour l’entreprise. Dans un communiqué aux annonceurs, relayé par Games Industry, elle déclarait s’attendre à des “pertes extraordinaires” dues au COVID-19 et à ses répercussions sur l’industrie mondiale. “Malgré la tendance récente à la reprise, la situation reste incertaine”, a ainsi estimé l’entreprise historique de divertissement.

Bonne nouvelle cependant, il semblerait que si ce rachat par Genda concerne principalement l’exploitation et la maintenance des dites machines et de leurs salles dédiées, SEGA continuerait toujours de produire des jeux destinés à l’arcade. Si, en France, les salles d’arcade n’ont jamais connu le succès populaire qu’elles méritent, au Japon, ces lieux étaient devenus de véritables institutions. Point de rencontre incontournable des touristes étrangers, mais aussi des habitués du quartier, leur fermeture promet déjà d’initier la fin d’une époque. De plus, on ignore encore comment SEGA voit désormais l’avenir de son “fog gaming”. Annoncé un peu plus tôt cette année, le concept consistait à exploiter la puissance de ses bornes d’arcade de l’entreprise, afin de proposer aux joueurs un service de cloud gaming permettant de jouer en streaming aux différents titres jusqu’alors proposés seulement dans les salles estampillées SEGA.