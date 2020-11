Lumix : une nouvelle optique fixe et des mises à jour en pagaille

Panasonic dévoile son plan de bataille pour les prochains mois avec une salve de mises à jour pour tirer le plein potentiel de ses Lumix S5, S1, S1R et de son G100. On retrouve également une toute nouvelle optique fixe, la Lumix S Pro 85 mm f/1,8.

Vous êtes possesseur d’un hybride de chez Lumix ? Préparez-vous à des nouveautés particulièrement intéressantes à venir dont des mises à jour qui amélioreront les performances vidéo des appareils de la marque ainsi qu’une nouvelle optique plein format 85 mm f/1,8. On détaille les nouveautés du constructeur !

La première des annonces de Panasonic, c’est cette nouvelle optique particulièrement prometteuse destinée aux hybrides plein format de la marque. Le Lumix S Pro 85 mm f/1,8 sera clairement adapté aux portraits avec sa focale importante et sa grande ouverture. L’objectif à monture L vient agrémenter une offre d’optiques qui commence à devenir de plus en plus intéressante chez Panasonic. On note par ailleurs que la firme prépare d’autres focale fixe : un 24 mm, un 35 mm, ainsi qu’un 50 mm f/1,8.

L’autre grosse annonce de Panasonic, ce sont ces futures mises à jour à venir le 24 novembre prochain sur les Lumix S5, S1, S1R, et le Lumix G100. Comme le détaille la firme, ces mises à jour devraient être particulièrement importantes pour ceux qui utilisent avant tout leurs appareils pour leurs capacités vidéo. Le dernier de la bande, le Lumix S5, bénéficiera ainsi de l’enregistrement en 4K DCI (4096 x 2160 pixels), avec la possibilité de tourner en RAW via la sortie HDMI en 5,9K, 4K ou Anamorphique (4/3). On retrouvera également le support du codec Apple ProRes Raw disponible avec l’enregistreur externe Ninja V d’Atomos, et l’arrivée de nouveaux profils L. Monochrome S et L. Classic Neo Photo.

Du côté du Lumix S1R, on note l’arrivée de l’enregistrement en 5K en interne (4992 x 3744 pixels) à 25 ou 24 im/s en 4:2:0 10 bits, et de la 4K à 50 im/s en 4:2:2 10 bits via la sortie HDMI. Le Lumix S1 devrait quant à lui attendre début 2021 pour bénéficier de son firmware v2.0. Il devrait alors proposer le double ISO natif, l’enregistrement interne en 5,9K ou C4K ou en 4K 60/50p 4:2:0 10 bits et l’enregistrement vidéo externe en RAW 12 bits en 5,9K, en 4K, ainsi qu’en 3,5K anamorphique via sa sortie HDMI. Cette mise à jour du Lumix S1 sera toutefois payante, puisqu’il faudra se procurer la clé de mise à jour DMW-SFU2 proposée à 189€. Enfin, le G100 et son capteur Micro 4/3 pourra lui aussi compter sur une nouvelle mise à jour lui permettant de servir de webcam avec le logiciel Lumix Webcam (version bêta). Il bénéficiera également d’une nouvelle fonction permettant d’inverser l’image lorsque l’écran est retourné.