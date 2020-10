SEGA pourrait bientôt sortir une Dreamcast Mini

Dans une interview donnée au magazine japonais Famitsu, l’un des pontes de SEGA a avoué que l’ancien constructeur de consoles vidéoludiques pourrait bien préparer une version miniature de la regretté Dreamcast.

Plus de vingt ans après avoir jeté l’éponge dans le domaine des consoles de salon, SEGA veut quand même continuer de nous faire rêver. A l’occasion de la sortie des Game Gear Micro au Japon cette semaine, Yosuke Okunari, producteur créatif chez SEGA, a donné une interview au magazine spécialisé nippon Famitsu (relayé par IGN). Après le succès de la Megadrive/Genesis Mini et, peut-être, bientôt de la nouvelle version miniature de la célèbre console portable, le représentant dans la firme vidéoludique japonaise a avoué que cette dernière réfléchissait à « des projets que personne n’a imaginé » en matière de consoles miniatures. Et que, contrairement à la Game Gear Micro, SEGA comptait en faire profiter « le monde entier. » Dans cette optique, la prochaine console « Mini » que pourrait être un « concept proche de la Megadrive Mini. » A Yosuke Okunari d’ajouter : « si je devais donner des noms, je pencherais pour la SG-1000 Mini ou une Dreamcast Mini … »

Tandis que la SEGA Game 1000 (ou SG-1000), première console du constructeur sortie en 1983, n’est pas nécessairement restée en mémoire, la Dreamcast est encore pour beaucoup de joueurs une console culte. La machine serait donc la candidate parfaite pour être la prochaine console miniature commercialisée par SEGA. Pour rappel, descendante de la SEGA Saturn, la Dreamcast a été lancée en novembre 1998 au Japon puis en octobre 1999 en Europe. Bien qu’elle n’a pas été le succès commercial de ses contemporaines, elle avait été considérée en avance sur son temps. A l’époque, elle était la première machine vidéoludique de sixième génération, précédant l’arrivée de la PlayStation 2 de Sony, de la GameCube de Nintendo et de la Xbox de Microsoft. Le catalogue de la Dreamcast avait de nombreux atouts, notamment avec des jeux-vidéo comme Sonic Adventure, Shenmue, Crazy Taxi ou encore Marvel vs. Capcom 2 : New Age of Heroes, la suite du très réussi X-Men vs. Street Fighter.