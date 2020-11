France TV et Slash : notre sélection de programmes gratuits à découvrir

En marge des géants Netflix, Amazon Prime ou Disney+, France Télévisions propose aussi une plateforme de streaming, gratuite et accessible sans abonnement.

Malgré un choix quasiment illimité, les nouveautés de novembre sur Netflix vous ennuient et rien ne trouve grâce à vos yeux sur Amazon Prime Video ? Sans concurrencer les géants du divertissement, la plateforme France TV et en particulier, sa chaîne numérique Slash, propose des films, séries et documentaires à découvrir gratuitement. L’occasion de sortir (un peu) de notre zone de confort et de découvrir quelques pépites parfois introuvables ailleurs.

Starbucks

Pas vraiment responsable et complètement fauché, David Wozniak arrondit ses fins de mois en donnant régulièrement son sperme (une pratique rémunérée au Canada). Quelques années plus tard, le jeune homme apprend qu’il est le géniteur de 533 enfants, dont plus d’une centaine se sont lancés à sa recherche, avec pour seule piste le pseudonyme Starbucks qu’il utilisait à l’époque. Si l’adaptation française avec José Garcia ne restera pas dans les mémoires, le film original sorti en 2013 s’avère vraiment réussi.

Dix pour cent

Achevée le 4 novembre dernier avec le final de la saison 4, Dix pour cent raconte le quotidien d’une prestigieuse agence artistique, confrontée à des clients pas toujours faciles. Chaque épisode met en scène une personnalité publique jouant son propre rôle, comme Joey Starr, Julie Gayet ou Gilles Lellouche. La série française a beaucoup fait parler d’elle à sa sortie et a notamment reçu de très bonnes critiques. Avec le confinement, c’est le moment de s’en faire une idée.

Hors norme

Ils sont body hacktivist, fury, chaman ou maîtresse dominatrice, et leur vie n’a décidément rien de “normal”. Dans cette série documentaire, la journaliste Camille Fievez rencontre des hommes et des femmes empreints d’une passion aussi originale que dévorante, avec une seule question en tête : “Mais pourquoi tu fais ça ?”. L’occasion d’ouvrir un peu notre esprit et de s’intéresser à des modes de vie (souvent) très éloignés du nôtre.

Skam France

Adaptée de la série norvégienne éponyme sortie en 2015, Skam (honte en français) est une série franco-belge diffusée depuis 2018 sur France TV Slash. Elle dévoile la vie et les problèmes d’un groupe d’adolescents en recherche d’identité et se démarque par des partis pris intéressants. Chaque saison se concentre en effet sur la vie d’un personnage précis du groupe et les épisodes sont diffusés par séquence en temps réel (pour former un épisode complet de 20 minutes en fin de semaine). De plus, les protagonistes possèdent aussi un compte Instagram, régulièrement alimenté par des photos, messages et stories, qui viennent compléter l’intrigue principale.

Monsieur Flap

Autoproclamé “nouveau visage de la comédie romantique”, Monsieur Flap est une série d’animation française absolument géniale créée par Nicolas Athané, Brice Chevillard et produit par le studio Bobbyprod, à qui on doit déjà Start-up Heroes et Les Kassos. Amoureux de la belle Anaïs, Philippe, alias Monsieur Flap, aimerait bien séduire la jeune femme. Problème : notre héros à – littéralement – une tête de cul, ce qui ne lui facilite pas les choses au quotidien. Adepte de l’humour absurde et franchement bête, la série, qui comporte déjà trois saisons est une vraie pépite, est à voir sans modération.

Rien qu’un verre

Un dernier pour la route ? Rien qu’un verre revient sur notre rapport parfois complexe à l’alcool et aux pressions sociales qui peuvent en découler. En une dizaine de minutes seulement, chacun des 10 épisodes de cette web-série aborde un thème précis autour de l’alcool, sans moralisation ni jugement.