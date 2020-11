Apple : l’A14X se dévoile dans un premier benchmark, et c’est impressionnant

La version boostée de la dernière puce mobile d’Apple se dévoile dans un premier benchmark, et c’est extrêmement prometteur. La firme pourrait dévoiler au moins un Mac équipé de l’A14X Bionic le 10 novembre prochain.

Gravé en 5 nm, le processeur A14 d’Apple est un monstre de puissance qui écrase toute la concurrence, dont Qualcomm représente actuellement le meilleur prétendant avec son Snapdragon 865+. Mais même si la puce contenue dans l’iPhone 12 et l’iPad Air est déjà largement au-dessus de ses concurrents, cela n’empêche pas Apple de préparer une version boostée, laquelle pourrait logiquement voire le jour sur un prochain iPad Pro, comme c’est le cas traditionnellement pour les puces siglées « X » (ou « Z » comme l’iPad Pro 2020), mais peut-être aussi sur de prochains Mac comme ceux que présentera Apple le 10 novembre à sa conférence « One More Thing ».

Mais alors que le versant mobile de l’A14 est déjà largement en avance sur son temps, qu’en est-il de l’A14X ? Le site CPU Monkey prétend justement avoir pu obtenir les benchmarks de cette nouvelle puce signée Apple. Le doute reste permis, mais on peut déjà accorder au site le crédit d’avoir visé juste lorsqu’il a publié à l’avance les scores des SoC A12 et A13. Si ces résultats sont corrects, les performances de l’A14X seraient tout simplement bluffantes, particulièrement lorsque la puce déploie ses multiples coeurs.

Voici les résultats des benchmarks de l’A14X Bionic partagés par CPU Monkey :

1 634 points en mono-coeur , soit un peu plus que l’A14 Bionic (un peu sous les 1 600 points) et largement au-dessus des 1 100 points l’A12Z Bionic.

, soit un peu plus que l’A14 Bionic (un peu sous les 1 600 points) et largement au-dessus des 1 100 points l’A12Z Bionic. 7 220 points en multi-coeurs, soit presque le double par rapport à l’A14 Bionic (4 000 points) et l’A12Z Bionic (4 600 points)

Si l’on compare directement ces performances à celles d’un MacBook Pro de 16 pouces, modèle d’ordinateur portable le plus haut de gamme chez Apple, l’A14X parvient à le surpasser aussi bien en mono-coeur (1 100 points) qu’en multi-coeur (7 100 points). Cela laisse peu de doute sur l’utilité de ce A14X Bionic dans un ordinateur. La puce pourrait bien faire sa première apparition sur les MacBook que nous prépareraient Apple pour la semaine prochaine. Reste encore à confirmer ces impressionnants résultats à la sortie d’un produit pommé équipé de cette puce.