Après les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, lancés il y a quelques semaines, Apple ouvre les précommandes de l’iPhone 12 Mini et de l’iPhone 12 Pro Max ! Voici où les acheter au meilleur prix.

Une fois n’est pas coutume, Apple a décidé de livrer ses iPhone 12 en deux temps cette année. La firme a d’abord dégainé ses iPhone 12 et iPhone 12 Pro, disponibles depuis maintenant quelques semaines, et elle s’apprête désormais à lancer, le vendredi 13 novembre prochain, ses iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes chez les différents revendeurs.

Où acheter l’iPhone 12 Mini ?

L’iPhone 12 Mini est disponible en cinq coloris – noir, blanc, bleu, vert et rouge – en trois options de stockage : 64 Go (809 euros), 128 Go (859 euros) et 256 Go (979 euros).

Chez RED By SFR, l’iPhone 12 Mini bénéficie actuellement d’une réduction de 30 euros.

Où acheter l’iPhone 12 Pro Max ?

L’iPhone 12 Pro Max est disponible en quatre coloris – graphite, argent, or et bleu pacifique – en trois options de stockage : 128 Go (1 259 euros), 256 Go (1 379 euros) et 512 Go (1 609 euros).

Chez RED, l’iPhone 12 Pro Max bénéficie aussi d’une réduction de 30 euros.

iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max : quoi de neuf ?

Les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max ont beau appartenir à la gamme d’iPhone 12, ils sont radicalement opposés. D’un côté, l’iPhone 12 Mini s’érige comme le plus petit iPhone d’Apple depuis l’iPhone 5S (ou l’iPhone SE 1er du nom, qui reprend son châssis), tandis que l’iPhone 12 Pro Max est le plus grand iPhone jamais conçu par la Pomme.

L’iPhone 12 Mini reprend exactement les mêmes caractéristiques que l’iPhone 12, en version miniature. On retrouve son écran OLED – ici de 5,4 pouces – Face ID, son dos en verre brillant et ses bordures en aluminium teinté, ainsi que la très puissante puce A14 d’Apple. À l’arrière, on profitera de deux caméras dont un grand-angle et un ultra grand-angle. Le smartphone est par ailleurs compatible avec la 5G et intègre un verre surmonté d’un revêtement en céramique vanté comme quatre fois plus résistant aux chutes.

Du côté de l’iPhone 12 Pro Max, Apple fait encore grimper le nombre de pouces de son écran, qui s’élève désormais à 6,7 pouces, contre 6,5 pouces pour l’iPhone 11 Pro Max de l’an dernier. Si le smartphone reprend toutes les nouveautés introduites avec l’iPhone 12 Pro – puce A14, 5G, capteur LiDAR, stockage de base revu à la hausse, dos en verre dépoli, tranches en acier – il apporte quelques nouveautés au niveau photo avec de nouveaux capteurs plus grands et un zoom plus important. L’autonomie du smartphone devrait également être largement supérieure à celle de l’iPhone 12 Pro, notamment en raison de sa taille plus importante.