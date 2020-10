Netflix : voilà les nouveautés de novembre 2020 !

La plateforme de SVOD a présenté l’ensemble des nouveautés qui viendront rejoindre son catalogue dès le mois prochain.

Le mois de novembre se profile à l’horizon, et comme chaque mois, Netflix dévoile les nouveaux contenus qui viendront enrichir son programme d’ici quelques semaines. Côté créations originales, la plateforme a ainsi annoncé l’arrivée du nouveau film Bob l’éponge : Éponge en eaux troubles, le troisième long-métrage de la licence avec Keanu Reeves, qui rejoindra Netflix dès le 5 novembre prochain, après avoir vu sa sortie au cinéma maintes fois repoussée. La fin de l’année approchant à grands pas, les prochaines semaines seront aussi l’occasion de retrouver plusieurs films de Noël, mais surtout la seconde saison de Sugar Rush dans une édition spéciale bonhommes en pain d’épices, tandis que la plateforme dévoilera aussi la première saison Love and Anarchy (le 4 novembre) et de Paranormal (le 5 novembre).

En plus de ses nombreuses créations originales, plusieurs films et séries viendront aussi rejoindre le service de SVOD en novembre, avec notamment La Guerre des mondes et Moi, Moche et Méchant 3. Une collection spéciale Jean-Paul Belmondo sera également accessible dès le 1er novembre et regroupera quelques-uns des plus grands films de l’acteur.

Les programmes qui rejoignent Netflix en novembre :

Séries originales

The Crown saison 4 (15/11)

Dash & Lily (10/11)

Virgin River saison 2 (27/11)

M’entends-tu ? saison 2 (01/11)

Record of Youth (03/11)

Love and Anarchy (04/11)

Paranormal (05/11)

Coup pour coup (13/11)

We are the Champions (17/11)

Noël s’invite à la maison (18/11)

A Choeur ouvert (20/11)

Sugar Rush Noël saison 2 (27/11)

Films (en gras les créations originales)

Une ode américaine (24/11)

Bob l’éponge, le film : Eponge en eaux troubles (05/11)

La vie devant soi (13/11)

Le lien du sang (03/11)

Mossoul (26/11)

The Call (27/11)

N’écoute pas (27/11)

La Belva (27/11)

Finding Agnes (30/11)

La Princesse de Chicago, dans la peau d’une reine (19/11)

Les Chroniques de Noël deuxième partie (25/11)

Un Noël tomé du ciel (05/11)

Jingle Jangle : Un Noël enchanté (13/11)

Un Noël extra (20/11)

Dolly Parton : C’est Noël chez nous (22/11)

L’ascension (25/11)

La guerre des mondes (01/11)

Mes meilleures amies (22/11)

Quatre filles et un jean (01/11)

Daddy cool (01/11)

Le Pays de Noël (01/11)

Jingle Belle (01/11)

Le Bal de Noël (01/11)

Noël en Alaska (01/11)

L’Ambassadrice de Noël (01/11)

Moi, moche et méchant 3 (07/11)

Au nom de ma fille (16/11)

Il a déjà tes yeux (17/11)

Live by Night (18/11)

L’étoile de Noël (28/11)

L’expérience interdite Flatliners (28/11)

Collection Belmondo (disponible le 1er novembre)

Leon Mori, prêtre

Cartouche

Un Homme qui me plaît

Le Magnifique

L’Héritier

Stavisky

L’Incorruptible

Documentaires

Shawn Mendes : In Wonder (23/11)

Dance Dreams : Hot chocolate nutcracker (27/11)

Le Crime du Carmel Country Club (05/11)

L’origine des saveurs (20/11)

Le quatrième procès (prochainement)

Pour les enfants

Niko Nickel le camion poubelle (10/11)

Baby Boss, les affaires reprennent saison 4 (17/11)

Tut tut Cory bolides : Noël (27/11)

Les P’tits boud’zoos : Jour de fête (24/11)