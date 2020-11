Google Messages va permettre de programmer l’envoi de SMS

On peut vouloir programmer l’envoi d’un message texte pour toutes sortes de raisons, et il existe déjà plusieurs applications qui propose cette option. Ce sera bientôt le cas de l’app Messages, celle qui est intégrée à Android. Une fonction de programmation SMS a commencé à faire son apparition chez certains utilisateurs.

Pour programmer un SMS, il suffit de maintenir le bouton d’envoi pendant quelques secondes. Le menu affiche quelques suggestions de dates, mais on pourra choisir un jour et une heure spécifiques si on a un moment particulier en tête. Le message en question s’affichera ensuite dans la conversation avec une icône d’horloge, signifiant bien sûr « Message programmé ». Il est possible de modifier l’heure d’envoi par la suite, en touchant cette icône.

Au contraire d’autres fonctions de l’app Messages, cette option de programmation de l’envoi est disponible pour tout types de messages (SMS y compris), pas uniquement les messages RCS. À l’heure actuelle, Google en est visiblement à tester la fonction. Difficile de dire combien d’utilisateurs peuvent s’en servir, le moteur de recherche activant l’option depuis ses serveurs.

Finally Google Messages added "Schedule message" 📅🕛 feature.

Put some text in draft, tap and hold send button "schedule message" option will popup. Previously used to get and option to add subject for mms now it moved to 3 dot menu @9to5Google @SkylledDev @AndroidPolice pic.twitter.com/iMNoSt3hLu

— Sai Reddy (@besaireddy) November 4, 2020