Panasonic aspire les AirPods tombés sur les rails

Les écouteurs sans fil ont un problème : il faut qu’ils soient parfaitement positionnés dans l’oreille pour ne pas tomber. Et personne n’aime perdre un écouteur, en particulier dans les transports en commun : rappelons qu’il est très dangereux et interdit de descendre sur les rails du métro…

Quand on perd un ou plusieurs écouteurs entre les rails du métro ou du train, il suffit de demander gentiment à un employé dans la station ou dans la gare s’il peut aller récupérer l’appareil. Il existe des systèmes de perches avec des pinces au bout, ou des aimants. Mais au Japon, Panasonic est allé encore plus loin !

Un aspirateur malin

Le constructeur a imaginé et construit une perche équipée d’un système d’aspiration. L’appareil fonctionne sans fil et grâce à son pouvoir d’aspiration, il peut soulever de petits objets comme des AirPods, par exemple. Et grâce aux tubes flexibles, l’objet reste en place, il n’est pas complètement aspiré.

Cette perche est en phase de test chez JR East, une compagnie de trains. L’aspirateur a un atout sur les perches classiques utilisées ailleurs dans le monde : il est plus facile de récupérer des écouteurs de la sorte qu’avec des pinces, les écouteurs ayant généralement la mauvaise idée de tomber derrière des cailloux ! Cette innovation signée Panasonic pourrait bien se retrouver dans de nombreuses gares et stations très rapidement, si elle fait preuve de son efficacité.

JR East a compté 950 incidents d’écouteurs tombés sur les rails dans 78 gares entre juillet et septembre. Les objets tombés sur les rails doivent être récupérés une fois que le dernier train de la journée quitte la station, ce qui est une tâche pénible selon des employés de l’entreprise. Et bien sûr, ce problème ne se limite pas au Japon. Que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, on ne compte plus le nombre de ces petits objets perdus sur les voies !