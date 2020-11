Non, la véritable expérience « next-gen » ne sera pas disponible dès le jour J. Electronic Arts précise cependant que certains de ses jeux pré-existants, comme « Star Wars : Squadrons », profiteront bien de quelques améliorations bienvenues.

Alors que les vrais jeux « next-gen » inédits se font de plus en plus rares au fil des différentes annonces de report, beaucoup de joueurs devront se contenter de versions optimisées de titres de la génération précédente au lancement de la nouvelle dans quelques jours. Mais jusqu’à quel point ces titres pourront-ils profiter des progrès technologiques des consoles de Sony et Microsoft ? Proposeront-ils vraiment une expérience « next-gen » aux mêmes titres que les Cyberpunk 2077 et autres Halo Infinite qui la promettaient avant leurs reports ? L’éditeur américain Electronic Arts a tenté d’y répondre, concernant ses propres jeux, de la manière la plus concrète possible dans un communiqué relayé par EnGadget.

La beauté des étoiles ou la fluidité des rayons lasers ?

Pour commencer, EA a indiqué que la version nouvelle génération de son nouveau jeu Star Wars : Squadrons pourra profiter soit de meilleurs graphismes soit de meilleures performances, en comparaison à la version actuelle du jeu sur Xbox One et PS4. Autrement dit, le mode visuel offrira des effets de lumière améliorés ainsi qu’une résolution 4K dynamique à 60 images par seconde sur Xbox Series X et une résolution 1440p, toujours limitée à 60 fps, sur Series S. À l’inverse, le mode performance permettra de monter jusqu’à 120 fps en oscillant entre une 4K standard et 1440p selon la console. La version optimisée pour PlayStation 5, quant à elle, sera exactement la même que ce que propose déjà le jeu sur une PlayStation 4 Pro.

Des sports plus rapides mais pas plus beaux ?

Du côté de la branche EA Sports, les jeux préexistants, comme UFC 4 et NHL ’21, bénéficieront uniquement de temps de chargement extrêmement plus rapides. Du reste, y jouer sur Series X équivaudra à une expérience sur Xbox One X. Idem pour la Series S avec la Xbox One S, et pour la PS5 avec une PS4 standard. Electronic Arts souligne, par ailleurs, que les jeux Need For Speed : Hot Pursuit (Remastered) et les Sims 4 suivront le même traitement. L’éditeur vidéoludique dit compter principalement sur les prochains Madden NFL ’21 et FIFA ’21, à venir sur les consoles de nouvelle génération le 4 décembre, pour offrir une véritable « expérience authentique et immersive » digne des nouvelles consoles. Pour rappel, une mise à niveau – de la PS4 à la PS5 ou de la Xbox One à une Xbox Series X/S – gratuite sera accessible pour un seul et même jeu, jusqu’à la sortie de NFL ’22 et FIFA ’22 l’an prochain.

Quid d’Apex Legends ?

Selon EnGadget, le bataille royale en ligne d’EA devra atteindre courant 2021 pour proposer de « véritables améliorations techniques » sur PS5 et Xbox Series X/S. En attendant, le jeu ne bénéficiera que d’une stabilisation à 1440p – résolution que les Xbox One X et PS4 Pro étaient déjà capables d’atteindre, certes, de manière plus irrégulière.