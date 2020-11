La Warner force Johnny Depp à quitter Les Animaux Fantastiques

Gellert Grindelwald ne sera pas joué par Johnny Depp dans le prochain film « Les Animaux Fantastiques. » La Warner s’est désolidarisée de l’acteur après sa défaite devant un tribunal britannique, concernant les accusations de violence conjugale faites par son ex-femme, l’actrice Amber Heard.

« J’aimerais vous faire savoir que Warner Bros. Pictures m’a demandé d’abandonner le rôle de Grindelwald dans ‘Les Animaux Fantastiques’ et que j’ai accepté cette requête » a déclaré Johnny Depp (Pirate des Caraïbes) sur Instagram, à la surprise de tous les fans de la franchise. L’acteur iconique ne campera donc pas à nouveau le rôle du ténébreux magicien Gellert Grindelwald, antagoniste principal des spin-offs de la saga Harry Potter. « Nous remercions Johnny pour son travail sur les premiers films » a sobrement complété le studio hollywoodien dans un communiqué partagé à Variety. La Warner souligne que le troisième opus des Animaux Fantastiques (sur cinq, au total) est actuellement en route et devrait pouvoir sortir durant l’été 2022. Son tournage devait commencer le mois dernier pour une sortie en novembre 2021, mais un report a été décidé suite à la pandémie de COVID-19 et au renouvellement des mesures de confinement dans plusieurs pays. Le rôle de Grindelwald sera bientôt donné à un autre acteur.

🎬 Johnny Depp annonce officiellement que, suite à la demande de Warner Bros., il quitte le casting des Animaux Fantastiques. Il ne jouera donc pas Grindelwald dans le 3ème opus de la saga. pic.twitter.com/ns56vPQ8Ip — Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) November 6, 2020

Ce désistement forcé intervient après la défaite de Johnny Depp devant un tribunal britannique. L’acteur avait intenté un procès pour diffamation contre le journal The Sun, qui l’avait qualifié de « wife beater » (mari violent) suite aux propos de son ex-femme, l’actrice Amber Heard (Aquaman), l’accusant de la battre depuis plusieurs années. Johnny Depp avait justement demandé le report du tournage des Animaux Fantastiques 3 pour consacrer plus de temps à ce procès. Il compte aujourd’hui faire appel. Jusqu’ici, la Warner – et même J.K. Rowling, l’auteure du livre d’origine et la scénariste de ses adaptations filmiques – avait toujours soutenu l’acteur et défendu sa décision de le mettre à l’affiche.