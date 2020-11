Google Street View nous permettrait bientôt d’ajouter nos propres images

La plateforme pourrait bientôt permettre à ses utilisateurs de compléter des zones encore inexplorées dans le mode Street View, grâce à une nouvelle option baptisée « Driving Mode. »

Largement ancré dans nos habitudes de navigation, Google Maps nous sert aujourd’hui de GPS piéton et voiture lors de la plupart de nos déplacements quotidiens et permet même de visiter certains lieux sauvages. Le mode Street View nous offre aussi la possibilité d’explorer virtuellement les lieux le temps d’un premier repérage en amont. Malgré le succès de la plateforme de cartographie lancée en 2005, plusieurs ruelles et espaces peu accessibles restent pourtant encore absents des données répertoriées par Google. La situation pourrait pourtant rapidement changer, comme le rapporte le site Slashgear. En effet, un utilisateur de Reddit du nom de Jeremy G a repéré une nouvelle option baptisée Driving Mode dans la bêta de Street View. Cette dernière permet tout simplement d’activer la caméra de l’utilisateur, afin que ce dernier puisse réaliser lui-même un panorama des lieux environnants simplement en pivotant son téléphone à 360°.

Pour le moment en phase de test, il y a fort à parier que, si le Driving Mode s’avère concluant, Google n’hésitera pas à le déployer à grande échelle. Il faut dire que le succès de Maps repose déjà en grande partie sur son caractère participatif : l’application permet en effet aux utilisateurs de renseigner, compléter et noter les différents lieux qu’ils visitent. En adhérant au fonctionnement participatif de Street View, les internautes pourraient ainsi contribuer à étendre considérablement les limites de l’application de Google, lui permettant d’accéder à des lieux jusqu’alors inaccessibles. Évidemment, il s’agira pour Mountain View d’opérer un sérieux travail de tri au sein des vidéos et photographies soumises par la communauté avant d’autoriser leur mise en ligne, en supprimant les contenus inappropriés, erronés ou simplement de trop mauvaise qualité.