LDLC ne vend pas seulement des appareils informatiques, il en conçoit aussi. Le groupe français a ainsi donné naissance au clavier Nemeio, financé en un jour sur Kickstarter.

Il a suffi de seulement 24 heures pour qu’un simple clavier soit financé, trois fois plus qu’escompté, sur Kickstarter. Mais à vrai dire, il ne s’agit pas de n’importe quel clavier. Il se nomme Nemeio et a été développé en France par la division recherche du Groupe LDLC, spécialisé dans la vente d’appareils informatiques. « Nemeio s’adapte à tous les alphabets, caractères et symboles de votre choix, et permet de définir des comportements spécifiques en fonction de ses besoins », déclare LDLC dans un communiqué. Ce clavier a vocation universel se dote de 81 touches rétroéclairées. Ces dernières utilisent la même technologique que le papier électronique d’une liseuse – la fameuse encre e-ink – pour faire apparaître les lettres et les symboles correspondant à chaque touche. Chacune d’entre elles est ainsi personnalisable à souhait, par le biais d’une application dédiée. Celle-ci permet de configurer plusieurs dispositions différentes, de les enregistrer et d’en changer facilement. Par ailleurs, le clavier dispose de plusieurs ports, dont USB Type A et USB Type C, ainsi qu’une compatibilité Bluetooth pour le connecter à n’importe quel smartphone, tablette ou ordinateur. « Ce n’est plus à l’utilisateur de s’adapter au clavier mais bien le clavier qui s’adapte à l’utilisateur » clame le PDG et fondateur du Groupe LDLC, Laurent de la Clergerie, dans le communiqué.

Le « crowd-funding » du clavier Nemeio, dont le plafond avait été fixé à près de 17 000 euros, a donc déjà été dépassé. À l’heure actuelle (le 10 novembre à 18h15), 220 contributeurs ont participé à le financer à une hauteur de 41 380 euros. Chacun profitera du clavier à un tarif préférentiel, entre 199 et 269 dollars. En revanche, une fois commercialisé au grand public l’an prochain, Nemeio sera disponible au prix fort de 399 dollars (environ 338 euros).