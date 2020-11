Huawei aurait vendu sa marque Honor

Acculé par les menaces de boycott sur le territoire américain, le constructeur Huawei aurait finalement décidé de se séparer de sa marque Honor pour se concentrer sur des terminaux plus haut de gamme.

Face à une situation de plus en plus tendue pour Huawei à l’international, le constructeur chinois semble avoir décidé de revoir ses priorités. En plus de se concentrer sur ses smartphones les plus hauts de gamme, la société serait également en passe de se séparer de sa filiale Honor. Les rumeurs à ce sujet circulaient depuis déjà plusieurs semaines, mais si l’on en croit les informations de Reuters Canada, la transaction serait désormais quasi finalisée.

Ainsi, Honor devrait à partir du mois prochain, passer entre les mains du groupe Digital China, son principal distributeur actuellement, qui deviendra actionnaire majoritaire de la marque avec 15% des actifs. L’entreprise serait également rejointe par plusieurs actionnaires supplémentaires – au moins trois si l’on en croit les premières informations, qui détiendront chacun un peu plus de 10% des actifs d’Honor. Ces derniers seraient notamment soutenus par le gouvernement chinois. Si les partis concernés ont pour le moment refusé le moindre commentaire au sujet de cette vente, l’officialisation est attendue pour le 20 novembre prochain, soit dans une dizaine de jours.

Malgré la revente d’Honor, Huawei prévoirait de conserver la majeure partie de son équipe de direction, ainsi que les près de 7000 travailleurs qu’elle emploie actuellement. Toujours selon les informations de Reuters, le constructeur devrait aussi devenir public d’ici trois ans.

Créée en 2013, la marque Honor a beau (encore) appartenir à Huawei, elle a toujours opéré indépendamment de sa maison mère. Face aux sanctions du gouvernement américain à l’encontre de Huawei, La scission pourrait permettre à la filiale de ne pas subir les mêmes restrictions que Huawei.