Apple : ce qu’on attend de la Keynote du 10 novembre

Ce mardi 10 novembre, Apple donnera sa troisième conférence de la rentrée. Après l’iPad, les Apple Watch et les iPhone, la Pomme devrait dévoiler ses nouveaux Mac, les premiers équipés de ses propres puces en lieu et place de celles d’Intel.

L’adage « jamais deux sans trois » se confirme chez Apple cette année ! Alors que, généralement, la firme organise une keynote de rentrée et parfois une seconde fin octobre, Apple a décidé d’organiser pas moins de trois événements depuis septembre. Le premier s’est déroulé mi-septembre, et la firme y a présenté ses nouveaux iPad – dont l’iPad Air – ses nouvelles Apple Watch et Apple One. En octobre, la Pomme avait finalement levé le voile sur ses iPhone 12 tant attendus. Et en ce mois de novembre, la firme s’apprête à organiser un nouvel événement qui devrait, logiquement, faire la part belle aux Mac. Quels produits pourraient annoncer Apple ce mardi 10 novembre ? On fait le point sur les rumeurs.

Les premiers Mac sous processeurs AX

À l’occasion de sa WWDC de juin dernier, Apple avait annoncé un changement majeur à venir pour les Mac. La firme avait en effet affirmé son ambition de passer progressivement ses ordinateurs sous ARM, avec ses puces maison. La firme avait alors lancé un modèle de Mac Mini équipé d’une puce A12Z d’iPad Pro, et exclusivement dédié aux développeurs afin qu’ils s’adaptent à cette nouvelle architecture. Cette fois, Apple devrait lancer ses premiers Mac équipés de puces Apple Silicon à destination du grand public.

Les Mac sont généralement moins médiatisés que l’iPhone, c’est pourquoi les informations concernant cette keynote « One More Thing » restent encore un peu floues. Néanmoins, les rumeurs de dernières minutes évoquent la présence de trois Mac au line-up de cette conférence du 10 novembre. On retrouverait un MacBook Air de 13 pouces, un MacBook Pro de 13 pouces et un MacBook Pro de 16 pouces. Tous – ou au moins une partie d’entre eux – pourraient bénéficier d’une puce A14X, version boostée de la dernière puce mobile d’Apple dont les benchmarks ont récemment fuités. Les MacBook seraient donc les premiers ordinateurs d’Apple à bénéficier d’une puce AX maison. En revanche, leur design resterait identique à celui qu’on connaît aujourd’hui. Aussi, certaines rumeurs parlaient, plus tôt dans l’année, d’un revival du MacBook 12, mais équipé d’une puce Apple Silicon. Cet ordinateur pourrait bien piquer une tête ce mardi. Ces ordinateurs pourraient également en profiter pour passer au Thunderbolt 4 et au WiFi 6.

Enfin, nous ne sommes pas à l’abri d’un teasing de nouveaux ordinateurs pommés. Selon Mark Gurman de Bloomberg, on aurait prochainement droit à un fameux iMac revisité et équipé d’un processeur Apple Silicon. Apple préparerait également une version « mini » de son Mac Pro, qui tournerait avec un processeur AX. Cette nouvelle tour serait deux fois plus petite que la « râpe à fromage » présentée par Apple l’année dernière, mais rien ne dit qu’elle sera elle aussi modulaire. Cependant, ces deux produits pourraient, au mieux, n’avoir droit qu’à un bref aperçu durant la Keynote.

Une nouvelle Apple TV et les AirPods Studio en approche ?

Outre ses Mac, Apple pourrait bien présenter quelques autres produits à sa conférence du 10 novembre. On pourrait ainsi retrouver une nouvelle Apple TV de sixième génération puisque celle-ci s’est récemment glissé dans le code d’iOS. On y retrouverait un SoC plus récent et plus d’espace de stockage, notamment pour stocker les titres d’Apple Arcade. On pourrait également avoir droit aux AirTags, ces fameux traqueurs GPS qui laissent des indices depuis des mois sans jamais avoir été dévoilés par Apple.

Enfin, il est possible qu’Apple présente ses AirPods Studio, son casque haut de gamme dont l’annonce était attendue durant cette fin d’année. Néanmoins, d’après de récentes rumeurs, le casque d’Apple aurait été décalé à l’année prochaine en raison d’un problème de conception des arceaux, ce qui fait qu’il y a assez peu de chance de le voir présenter ce 10 novembre.

Un « One More Thing » à la « One More Thing » ?

En prenant le nom « One More Thing » pour baptiser sa Keynote, Apple prend le risque de faire espérer à ses fans un produit résolument novateur. C’était, en effet, la phrase fétiche de Steve Jobs lorsqu’il s’apprêtait à lancer un produit disruptif. L’adage n’a été utilisé que deux fois après sa mort : une fois lors de la présentation de l’Apple Watch, fin 2014, et une nouvelle fois à la présentation de l’iPhone X, fin 2017. Le prochain produit qui mériterait bien un « One More Thing » pourrait être les fameuses Apple Glass, les lunettes de réalité augmentée attendue depuis des années chez Apple. Elles ne seraient cependant pas prêtes pour tout de suite, et il y aurait en réalité très peu de chance d’en voir ne serait-ce qu’une branche au cours de cette conférence. Il faudra plutôt voir ici ce « One More Thing » comme un hommage plutôt que l’annonce d’un nouveau produit en particulier. Le passage des Mac à des SoC ARM, après 14 ans passé avec des processeurs Intel, suffirait amplement à le justifier.

