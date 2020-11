La PlayStation 5 a bien failli être encore plus grande

C’est le directeur artistique de Sony, Yujin Morisawa, qui avait imaginé une machine bien plus grande. Heureusement, l’esprit rationnel des ingénieurs de la PS5 l’a contraint à calmer ses ardeurs artistiques.

La PlayStation 5, qui sortira le 19 novembre prochain et qui devrait faire le bonheur des heureux élus qui parviendront à l’avoir « day one », a fait l’objet de nombreuses moqueries vis-à-vis de sa taille très (trop ?) grande. La console surplombe à la fois sa concurrente, la Xbox Series X/S, mais aussi ses ancêtres. Jamais une console de Sony n’aura été aussi imposante, même si de nombreux progrès ont été réalisés en terme de miniaturisation depuis la première Playstation, sortie en 1994. Cette taille s’explique sans nul doute par les nombreux composants électroniques, qui garantissent une console bien plus puissante que ses prédécesseures. D’après Yujin Morisawa, directeur artistique senior chez Sony, la première version de la console devait refléter cette puissance supérieure par une taille démesurée .

Dans une interview au Washington Post, Morisawa a indiqué qu’il avait imaginé une console plus grande, et ce pour des raisons purement techniques : plus de puissance signifie la nécessité d’un dissipateur thermique plus grand et d’un flux d’air plus important. « Au début, quand j’ai commencé à dessiner, c’était beaucoup plus grand, même si je ne savais pas ce que les ingénieurs allaient faire. C’est assez drôle que l’équipe d’ingénieurs m’ait dit que c’était trop grand. J’ai donc dû la réduire un peu par rapport au premier dessin » a déclaré le designer de Sony. Même si la taille a été finalement réduite, Morisawa a précisé que le design de la console avait été pensé pour refléter sa puissance.

L’esthétique étant purement subjective, chacun pourra juger de celle de la PS5 lorsqu’elle ornera les salons. Nul doute que sa taille risque d’handicaper certains gamers qui manquent de place sur leur meuble, par exemple, mais la puissance de la console devrait compenser les divers soucis de rangement. Pour connaître tous les détails, esthétiques comme techniques, le mieux est de lire notre test de la PS5.