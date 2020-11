Noël : y aura-t-il des jouets au pied du sapin cette année ?

Général Par Victor le 10 novembre 2020 à 15h40

Après les libraires et les fleuristes, ce sont les vendeurs de jouets qui tirent la sonnette d’alarme. La situation sanitaire et la fermeture des magasins « non essentiels » qui en découle pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le business des jouets, et plus spécifiquement pour les enfants qui risquent d’avoir beaucoup moins de cadeaux à déballer qu’à l’accoutumée.