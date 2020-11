Deux tunnels de désinfection ont été installés dans un hypermarché corse près d’Ajaccio. Leur but ? Limiter la propagation du SARS-CoV-2 et rassurer la clientèle.

C’est un drôle de dispositif qu’ont pu tester les habitants d’Ajaccio cette semaine. Installés dans un hypermarché Leclerc en périphérie de la ville, deux tunnels de désinfection visant à “casser la propagation” du COVID-19 ont été inaugurés lundi. Ce dispositif inédit, mais rassurant, décrit par nos confrères du Figaro, promet une désinfection totale des microbes, bactéries et virus. Depuis leur mise en service, chaque client doit ainsi scanner sa température corporelle en approchant sa main d’un thermomètre infrarouge sans contact. Ensuite, le portique diffuse ultrasons, lumière ultraviolette et solution hypochloreuse par brumisation, explique Paul-Antoine Lanfranchi, directeur de la société Cose Chimie Industrie, qui commercialise les portiques en question.

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Vaccin contre le Covid-19 : la moitié des Français le refuserait

Utilisés depuis déjà plusieurs années en Asie, mais aussi en Iran, au Pakistan et en Ouzbékistan à l’entrée de certaines écoles, ce type de tunnels aux allures futuristes ont également été installés à l’entrée de la résidence du président russe Vladimir Poutine, afin d’éviter tout risque de contamination extérieure. Pour autant, le dispositif n’espère pas s’imposer comme une solution miracle pour éradiquer le COVID-19, rappelle Paul-Antoine Lanfranchi. Ce dernier estime que “ce n’est pas l’arme absolue, mais (qu’elle) a un rôle”. Ainsi, les clients du magasin en question ne seront évidemment pas dispensés de respecter les gestes barrières, la distanciation sociale ainsi que le port du masque obligatoire quand ils iront faire leurs courses. Pour autant, cette première en France pourrait être rapidement adoptée dans d’autres commerces et établissements recevant du public. Seul frein potentiel à leur déploiement sur l’ensemble du territoire français : leur prix. Vendus 9500€ pièce hors taxe, ces tunnels de désinfection coûtent relativement cher, d’autant plus qu’une fois la pandémie terminée, ces derniers pourraient bien se révéler aussi encombrants qu’inutiles.