Le créateur d’American Horror Story donne des nouvelles de la saison 10

Alors que le tournage de la saison 10 vient tout juste de commencer, le co-créateur d’American Horror Story, Ryan Murphy, a teasé pour la première fois cette nouvelle saison en partageant une affiche sur son compte Instagram.

Après 9 saisons et moult lieux & thèmes horrifiques (maison hantée, asile de fous, apocalypse nucléaire, secte, sorcières…), on pourrait penser qu’American Horror Story avait épuisé toutes les histoires d’épouvante possibles et imaginables. Manifestement, ce n’est pas le cas, puisque la dixième saison est sur les rails, comme vient de le confirmer l’un des créateurs de la série, le réalisateur américain Ryan Murphy. La série d’anthologie, diffusée sur la chaîne FX, s’offre une nouvelle affiche qui, comme c’était le cas pour les autres saisons, donne quelques indices sur les thèmes qui seront abordés dans la dixième saison d' »AHS ».

Comme presque toutes les autres productions cinématographiques et télévisuelles, AHS a subi les conséquences de la crise sanitaire et son tournage a été reporté. Il vient de reprendre et Ryan Murphy a fêté l’occasion en partageant une nouvelle affiche pour la saison 10 sur son compte Instagram. On retrouve l’esthétique classique de la série, signe qu’elle devrait conserver son identité propre pour cette saison inédite. Difficile en revanche d’affirmer avec certitude de quel monstre il s’agit sur cette image. On pourrait avoir affaire à un vampire (un thème horrifique absent des neuf premières saisons de la série) ou encore à un monstre aquatique. Si l’on ne connaît pas encore l’intrigue de cette dixième saison, on a néanmoins des informations sur le casting : les grands habitués de la série vont en effet faire leur retour (Sarah Paulson, Kathy Bates, ou encore Evan Peters). La saison 10 devrait débarquer courant 2021 si tout se passe bien. Pour rappel, AHS aura encore droit à trois saisons supplémentaires, comme FX l’avait annoncé en janvier dernier.

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Les meilleurs films et séries d'horreur sur Netflix, Prime Video et Disney+