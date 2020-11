Le Grand Festival Gaming dévoile son programme 100% digital

Malgré l’annulation de nombreux tournois e-sport et de rassemblements IRL cette année, Intel et ESL s’associent pour proposer aux gamers un festival 100% digital.

Qu’il s’agisse de l’E3 ou de la Paris Games Week, cette année, bon nombre de festivals vidéoludiques IRL ont été annulés à cause de la pandémie de COVID-19. Qu’à cela ne tienne, Intel et l’ESL (Electronic Sports League) ont décidé de s’associer pour mettre en place le Grand Festival Gaming, un événement inédit et 100% digital, destiné à rassembler les passionnés de jeu vidéo et de nouvelles technologies autour d’une passion commune. Le rendez-vous est donc pris sur Twitch du 18 au 22 novembre prochain. 100% gratuit, l’évènement sera découpé en quatre grands pôles thématiques, et accessible via quatre chaînes lives distinctes sur la plateforme Twitch.

Demandez le programme !

Une chaîne entièrement dédiée à l’e-sport permettra de suivre le traditionnel championnat national ESL Intel Extreme Masters sur le FPS Counter-Strike : Global Offensive. Un tournoi d’influenceurs sur Valorant sera aussi diffusé pendant l’évènement. Une chaîne consacrée au divertissement proposera à tous les joueurs passionnés de Fortnite de s’affronter sur le titre culte d’Epic Games lors d’un sanguinaire jeu d’interville. Les qualifications sont d’ores et déjà ouvertes sur le site officiel de l’évènement et permettront aux meilleures équipes de représenter leur ville en vue des demi-finales, qui se dérouleront entre le 18 et le 21 novembre prochain. D’autres animations, quizz et contenus interactifs seront également proposés tout au long du festival.

Une chaîne dédiée à l’innovation permettra aux passionnés de high-tech de découvrir les dernières tendances sur le marché, notamment avec des tests produits, des conférences et des masterclass destinées à décrypter les nouvelles tendances de demain avec des experts du secteur. Enfin, une chaîne principale permettra de centraliser les temps forts de l’ensemble des chaînes du Grand Festival Gaming, mais aussi de rassembler les participants autour de plusieurs interviews et interventions exclusives.

Pour obtenir plus d’informations sur les modalités d’inscription ainsi que sur les différents tournois e-sport, rendez-vous directement sur la page officielle du Grand Festival Gaming.