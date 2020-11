Fortnite intègre désormais le chat vidéo Houseparty

À défaut de pouvoir jouer en multijoueur local en cette période de Covid-19, Epic Games propose désormais aux joueurs de profiter du chat vidéo du réseau social Houseparty pendant leurs sessions de Fortnite.

Annoncé aujourd’hui, et disponible dès à présent ingame, Fortnite offre désormais la possibilité aux joueurs de se connecter via chat vidéo, en téléchargeant l’application mobile iOS ou Android Houseparty. Après avoir créé un compte sur le réseau social, et lié ce dernier à leur compte Epic Games, il sera ainsi possible pour les amateurs de Fortnite de connecter leur jeu à la plateforme Houseparty. Un bon moyen pour les joueurs de rester en contact avec leurs proches même en pleine session de jeu.

Une fois l’application Houseparty connectée à leur compte Epic Games, les joueurs pourront non seulement échanger avec leurs amis via chat vidéo, mais aussi recevoir l’item inédit Rainbow Fog Wrap. Attention, la compatibilité de Fortnite avec Houseparty n’est disponible que sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4. Pour les autres joueurs sur Xbox One, Xbox Serie X/S ou Nintendo Switch, Epic Games a annoncé que l’item en question serait offert à tous ceux qui termineraient cinq matches en coopération entre le 11 et le 26 novembre.

L’arrivée de Fortnite dans Houseparty n’est évidemment pas une surprise. Racheté l’année dernière par Epic Games, le réseau social axé sur les échanges en chats vidéo est particulièrement populaire chez les jeunes. À noter que pour protéger la vie privée de ses joueurs, Epic Games a annoncé que seul le visage des utilisateurs de la plateforme devrait être filmé. L’application se chargera ensuite de plaquer un arrière-plan Fortnite en arrière-plan. Un mode contrôle parental permettra de désactiver le couplage du jeu avec Houseparty, et il sera également possible de bloquer des joueurs ou de signaler des comportements inappropriés directement depuis la plateforme.