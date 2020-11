L’application de paiement en ligne, Google Pay, ne s’avère finalement pas aussi pratique qu’elle en a l’air.

Google Pay veut rendre le paiement sans contact pratique, mais cette nouvelle découverte pourrait justement s’avérer contraignante. Le site spécialisé 9To5Google s’est récemment aperçu que l’application Android (pour smartphone avec puce NFC) ne pouvait fonctionner, pour un même compte Google, que sur un smartphone à la fois. Cette condition ne serait d’ailleurs pas signalée lors de la configuration de l’appli. Il faut l’installer et de la configurer sur un second smartphone pour que le message suivant finisse par apparaître : « votre compte Google Pay est déjà utilisé sur un autre appareil. Pour continuer à utiliser Google Pay, veuillez vous y inscrire par le biais d’un compte différent. »

Autrement dit, contrairement à un Gmail par exemple, l’appli Google Pay ne peut prendre qu’un compte Google à la fois et n’autorise pas qu’un autre smartphone utilise ce compte simultanément. Cette contrainte, probablement instaurée pour des raisons de sécurité, risque de rendre l’appli moins pratique pour les personnes dotées de plusieurs smartphones. La tâche risque d’être d’autant plus difficile si elles décident d’ouvrir un compte Plex, la future banque en ligne de la firme de Mountain View. Celle-ci sera associée à diverses banques pour en prendre le rôle d’intermédiaire, afin de faciliter les paiements des utilisateurs Google. Grâce à Plex, toutes les transactions et opérations bancaires seraient répertoriées directement sur l’appli Google Pay. Par ailleurs, Google aurait aussi l’intention de lancer sa propre carte de débit appelée Google Card. Elle serait aussi liée au compte Google Pay et fonctionnerait aussi bien dans des enseignes physiques qu’en ligne. En tant que simple carte de débit, la Google Card ne serait seulement rattachée qu’à un compte courant et non à n’importe quelle réserve de liquidité.