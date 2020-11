Black Friday : un report au 4 décembre proposé par Bruno Le Maire

Business Par Victor le 19 novembre 2020 à 14h09

Le Ministre de l’Economie et des Finances, qui recevra vendredi différents dirigeants de la grande distribution, a fait cette proposition qui apparaît comme étant un compromis entre ceux qui souhaitent le maintien du Black Friday et ceux qui militent pour son annulation pure et simple.