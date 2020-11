L’intégrale Dawson sur Netflix dès le 15 janvier !

Netflix prépare les esprits à une nouvelle plongée nostalgique. Le service de streaming va en effet proposer aux abonnés français l’intégrale de la série Dawson à partir du 15 janvier !

Déjà disponible au catalogue américain de Netflix depuis début novembre, c’est au tour des abonnés français de la plateforme de sVOD de profiter très bientôt de l’intégrale de Dawson. La série sera visible à partir du 15 janvier, au complet : cela représente 128 épisodes répartis en 6 saisons !

La nostalgie souffle à plein tubes

Si le confinement est toujours d’actualité en janvier, les nombreux fans de Dawson sauront comment passer le temps. Ils retrouveront leurs héros d’enfance ou plutôt d’adolescence en suivant de nouveau les aventures de Dawson Leery, Joey Potter, Pacey Witter et Jen Lindley dans leurs découvertes des premiers émois amoureux et sexuels, dans la ville fictive de Capeside.

La série, qui a été tournée entre 1998 et 2003, compte un casting prestigieux, de Michelle Williams à James Van Der Beek, en passant par Katie Holmes. Véritable carton télévisuel à l’époque, la série a durablement marqué les esprits : non seulement ses héros prenaient bien la lumière, mais les commentaires affûtés de Dawson Leery sur le monde du cinéma et de la réalisation ont certainement éveillé des vocations chez certains téléspectateurs.

Team Dawson ou team Pacey, il y en aura pour tout le monde ! pic.twitter.com/p85CdNF3r2 — Netflix France (@NetflixFR) November 19, 2020

En ira-t-il de même aujourd’hui ? On pourra s’en rendre compte dès mi-janvier, même si vingt ans plus tard, les choses ont beaucoup changé. La série est la création de Kevin Williamson, auteur malin des quatre volets de Scream, et qui s’est inspiré de ses souvenirs de jeunesse pour écrire Dawson. Netflix oblige, on aura droit à la version originale en plus de la VF, ce qui permettra de comparer les traductions : la version française a subi une certaine censure, de nombreux jurons et propos jugés crus ont été coupés au doublage.