PS5 : la manette DualSense sera compatible avec Steam

La plateforme la plus célèbre de jeux PC vient d’annoncer la prochaine compatibilité de ses jeux avec la nouvelle manette DualSense de Sony.

Alors que les amateurs de jeux PC s’apprêtaient sans doute à investir dans une nouvelle manette Xbox Series X pour renouveler leur setup gaming, voici une information qui pourrait bien changer la donne. En effet, la plateforme de jeux vidéo Steam vient d’annoncer qu’elle était en passe de prendre en charge la nouvelle manette DualSense, initialement conçue pour la PlayStation 5. De quoi venir enrichir encore un peu l’impressionnant nombre de périphériques compatibles avec le service de Valve.

Manette et PC, une nouvelle histoire d’amour ?

Si Steam avait d’ores et déjà officialisé la compatibilité de la manette PS5 via la version bêta de son logiciel, les choses deviennent désormais concrètes. La compatibilité devrait être déployée d’ici quelques semaines, “le temps de faire des tests supplémentaires” explique la plateforme. La mise à jour de la boîte à outils (API Steam Input) permet désormais aux créateurs de jeu de pouvoir adapter les commandes de leur titre au nouveau terminal de Sony. Toutes les fonctionnalités proposées par la plateforme ne seront évidemment pas compatibles avec les jeux Steam, mais la majorité des jeux devraient néanmoins reconnaître les boutons, joysticks et surface tactile de la manette, mais aussi le système LED, les gyroscopes embarqués, ainsi que le moteur haptique. À noter que les jeux issus de l’écurie Sony bénéficieront également d’options supplémentaires inédites, à l’image de Death Stranding ou encore Horizon Zero Dawn.

Si Steam améliore encore la compatibilité de ses jeux avec des périphériques tiers comme la DualSense de Sony, c’est avant tout parce que la plateforme a dévoilé un chiffre pour le moins impressionnant sur son récent post de blog : au cours des deux dernières années, la moyenne des joueurs utilisant un contrôleur au lieu du traditionnel combo souris-clavier a plus que doublé, portant leur nombre à près de 60% sur certains titres, et jusqu’à 90% sur certains types de jeux.