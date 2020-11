The Mandalorian arrive en réalité augmentée sur Google Pixel

Les Google Pixel 5 et 4a, mais aussi de nombreux autres smartphones Android, peuvent désormais bénéficier de The Mandalorian AR Experience, une application qui promet de nous plonger dans l’univers de la série Star Wars comme jamais auparavant.

Alors que la deuxième saison de The Mandalorian bat son plein sur Disney+, Google et le géant aux grandes oreilles se sont associés pour proposer aux fans de la série une étonnante expérience interactive. Accessible en exclusivité sur Google Pixel 5, Google Pixel 4a, ainsi que sur une sélection de terminaux Android compatibles 5G, l’application The Mandalorian AR Experience permet d’explorer la première saison de la série directement en réalité augmentée depuis son smartphone, mais aussi de débloquer certains bonus secrets, ainsi que du nouveau contenu chaque semaine.

Grâce à cette nouvelle application accessible directement depuis le Play Store de Google, il est désormais possible pour les adeptes de la série d’interagir directement avec les personnages du Mandalorian. Grâce aux possibilités offertes par la 5G, Google explique ainsi dans un communiqué publié sur son blog officiel avoir réussi à “créer des modèles hyper détaillés et des animations réalistes, tout en imaginant des scènes avec des surprises amusantes”. Pour parvenir à ce niveau de réalisme, l’entreprise américaine indique avoir eu recours à sa plateforme de développement maison ARCore, et notamment son nouvel API ARCore Depth, qui permet aux sujets en AR de se fondre plus naturellement dans l’environnement filmé par l’utilisateur.

Liste des smartphones compatibles