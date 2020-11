Google invente un système pour aider les aveugles à faire du jogging

Avec Project Guideline, les ingénieurs de Google Research sont parvenus à inventer un système permettant aux aveugles de courir seuls sans avoir peur de s’écarter de leur chemin.

L’intelligence artificielle n’a pas seulement vocation à aider les puissants à s’enrichir ou à contrôler le monde, elle peut aussi ouvrir le champ des possibles à ceux qui en ont besoin. Thomas Panek, PDG de la société Guiding Eyes for the Blind (qui facilite l’adoption de chiens guides d’aveugle), est un joggeur passionné. Il est malheureusement atteint de cécité depuis qu’il est jeune adulte. Depuis, il court à l’aide de guides humains ou de chiens guides, mais n’est jamais parvenu à courir, sereinement et en toute sécurité, par lui-même. En automne 2019, lors d’un Hackathon organisé par Google, il a demandé aux ingénieurs de Google Research de développer un système qui pourrait corriger ce dilemme. Aujourd’hui, ce problème a trouvé sa solution et son résultat est concluant.

Project Guideline permet à un smartphone, arnaché à la ceinture d’un coureur telle une caméra GoPro, de filmer le chemin qui se dresse devant lui. Une intelligence artificielle a alors pour tâche de reconnaître une ligne jaune tracée sur le chemin. Dès que le coureur (et donc que l’image filmée) s’en éloigne, un casque connecté au smartphone et au système émet un son dans une oreille ou dans l’autre pour le réorienter dans sa course. Les développeurs de la firme de Mountain View ont utilisé une technologie de « machine-learning » pour que leur système reconnaisse, sans se tromper, la ligne jaune, quelle que soit la luminosité, les mouvements de la caméra ou les interférences environnementales (comme des feuilles mortes) sur la ligne jaune directrice. Le système est encore en développement, mais, récemment, Thomas Panek est parvenu à le tester et à courir seul dans les bois sans s’écarter de la piste. Project Guideline doit encore pouvoir gérer les conditions météorologiques, mais aussi l’absence de la fameuse ligne jaune afin d’exploiter plus pleinement le potentiel de sa technologie.