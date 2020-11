PS5 : la DualSense serait déjà compatible sur PC et Nintendo Switch

La PlayStation 5 n’est pas encore sortie que certains ont déjà pu mettre la main sur sa manette, la DualSense. Celle-ci est notamment compatible avec un jeu PC du nom de « Shakedown : Hawaï » et peut, grâce à un adaptateur 8BitDo, être connectée à une Nintendo Switch.

À seulement quelques jours de la sortie nord-américaine et japonaise de la PlayStation 5, sa nouvelle manette attitrée, la DualSense, se dévoile déjà en long et en large. Pour commencer, plusieurs autres techniciens, programmeurs et développeurs ont tenté – et, avec succès, apparemment – de repousser les limites technologiques de la DualSense afin de savoir si elle pouvait être compatible, d’une manière ou d’une autre, avec d’autres machines que la PlayStation 5. Comme on peut le constater dans la vidéo ci-dessous, un YouTubeur américain du nom de BrokenGamezHDR est parvenu à connecter sa nouvelle manette DualSense, reçue quelques jours en avance, à sa Nintendo Switch. Il réussit à naviguer sans effort dans l’interface de la console de Big N à l’aide de la manette de Sony. Sur Twitter, il remarque que pour ce faire, il a néanmoins dû passer par un adaptateur Switch de la société 8BitDo. S’il ne le précise pas, il s’agit sans doute de l’Adaptateur USB – PS Classic qui permet déjà de connecter une manette DualShock 4 ou PlayStation Classic Edition à une Switch.

Dualsense works on the Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE — BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) November 2, 2020

Par ailleurs, Brian Provinciano, développeur du studio canadien Vblank, a annoncé que son jeu PC Shakedown : Hawaï (successeur de Retro City Rampage, une parodie des premiers GTA) permettait désormais d’y jouer à l’aide d’une DualSense. Sur Twitter ci-dessous, il indique que cette compatibilité est rendue possible grâce aux drivers XInput, pour manettes Xbox, et DirectInput, pour manettes PlayStation. Cependant, le système ne permet au jeu que de profiter « des boutons et gâchettes, mais pas des retours haptiques. »

The latest Shakedown: Hawaii PC update adds PS5 DualSense controller support! Just finished a 100% playthrough to see how it feels. It feels 👍! #screenshotsaturday #pixelart pic.twitter.com/xwYCmHzY8x — Vblank (@RetroCR) October 31, 2020

La DualSense dévoile ses secrets

En parallèle, le média américain EnGadget a partagé la vidéo du YouTubeur Tech, TronicsFix, qui a non seulement mis la main sur la manette avec un peu d’avance mais en a aussi exploré l’intérieur. À la manière du démontage en règle de la console elle-même par Yasuhiro Ootori chez Sony, TronicsFix a désossé avec minutie l’héritière de la DualShock 4 dans la vidéo ci-dessous. Cette dernière révèle, par exemple, que tout est plus gros, plus large et plus lourd chez la DualSense en comparaison de la manette de la PS4. Sa batterie est de 1560 mAh tandis que celle de la DualShock 4 est de 1000 mAh. Elle alimente des puces électroniques plus nombreuses et légèrement plus larges, nécessaires aux nouveaux systèmes haptiques – notamment identifiés par la présence de vibreurs plus musclés. En outre, TronicsFix a remarqué que les boutons directionnels et les boutons d’action profitent tous de deux couches d’amortisseurs. Enfin, les joysticks, quant à eux, sont les mêmes que ceux de la DualShock 4 et pourrait donc être aussi sujet à du « drift. »