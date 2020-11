Moins de deux ans après avoir posté sa toute première vidéo, Charli D’Amelio est la première à atteindre le chiffre faramineux de 100 millions d’abonnés sur TikTok.

Il aura fallu attendre 14 ans pour qu’une chaîne YouTube atteigne pour la première fois les 100 millions d’abonnés. Un créateur individuel comme PewDiePie a mis presque 10 ans de vidéos quotidiennes pour atteindre ce cap. Mais ce seuil symbolique a été franchi en moins de deux ans sur TikTok. La première à atteindre les 100 millions d’abonnés sur le réseau social chinois n’est autre que Charli D’Amelio, aujourd’hui plus grosse tiktokeuse au monde, et de loin. Après avoir posté sa toute première vidéo le 30 mars 2019, la jeune américaine aujourd’hui âgée de 16 ans commence rapidement à affoler les compteurs. Elle commence à faire le buzz avec sa reprise de la danse Renegade, en octobre de 2019, puis intègre la Hype House au mois de novembre de l’année dernière, une maison qui abrite plusieurs créateurs de contenus. Elle signe par la suite avec l’agence UTA en janvier 2020 puis finit par dépasser l’ancienne numéro un de TikTok, Loren Gray, le 24 mars 2020.

L’adolescente totalise aujourd’hui deux fois plus d’abonnés qu’un Will Smith, et trois fois plus qu’un Dwayne Jonhson aka « The Rock ». Elle comptabilise également près de cinq fois plus d’abonnés qu’une certaine Ariana Grande sur TikTok, tandis que cette dernière est la seconde personnalité la plus suivie au monde sur Instagram, preuve que le réseau social de ByteDance fonctionne bien différemment des autres. Charli D’Amelio a tiré son épingle du jeu sur TikTok grâce à ses capacités en danse, après en avoir pratiqué la compétition pendant près de dix ans. Sa famille bénéficie également de son audience. Ses parents partagent régulièrement du contenu sur leurs chaînes YouTube, et sa sœur, Dixie D’Amelio, qui s’est elle aussi lancée sur le réseau, est déjà parvenue à rassembler près de 44,6 millions d’abonnés. La publication de livres, d’un podcast, mais aussi divers partenariats commerciaux sont désormais à l’ordre du jour. Charli publiera par ailleurs son premier livre – Essentiellement Charli : le guide ultime pour garder les pieds sur terre – le 1er décembre prochain.

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Les 7 commandements pour percer sur TikTok