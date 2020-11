OnePlus 9 Pro : un leak dévoile le design du nouveau smartphone

La version Pro du OnePlus 9 vient de fuiter sur les réseaux sociaux, et avec elle, quelques rendus de ce qui pourrait être son futur design.

À quoi ressemblera le OnePlus 9 Pro ? Après quelques fuites récentes sur le OnePlus 9, c’est au tour de son itération premium de livrer quelques informations avant l’heure. Selon le leaker OnLeaks, bien connu des technophiles, le nouveau smartphone haut de gamme du constructeur chinois embarquerait un grand écran de 6,7 pouces, perforé dans le coin supérieur gauche pour accueillir la caméra frontale, à l’image du OnePlus 8T. Sachant que le modèle OnePlus 9 classique devrait accueillir un double capteur de 48 Mpx, on s’attend ainsi à mieux (ou au moins aussi bien) sur sa déclinaison Pro. Au dos de l’appareil, un bloc massif de quatre capteurs sera placé à gauche du terminal, non sans rappeler le design du Samsung Galaxy Note 20. Mix entre les dernières itérations de la marque sorties un peu plus tôt cette année, le OnePlus 9 Pro reprendrait d’ailleurs la dalle incurvée des OnePlus 7 Pro, mais se doterait d’un puissant processeur Snapdragon 875 couplé à 8 Go de RAM minimum.

À noter enfin que toujours selon les rumeurs, le lancement du OnePlus 9 Pro serait prévu pour le mois de mars 2021, soit un mois plus tôt que le calendrier habituel de la marque, qui présente généralement ses flagships aux alentours d’avril. De quoi rapprocher la marque de la concurrence, et notamment de Samsung et son Galaxy S21, prévu dans le courant du mois de janvier 2021. À noter que l’année prochaine, une nouvelle itération des smartphones d’entrée de gamme de OnePlus pourrait également voir le jour. Après le succès de son OnePlus Nord et de ses versions N10 et N100, la marque pourrait en effet officialiser son OnePlus Nord 2, ainsi qu’un nouveau modèle baptisé OnePlus Nord SE.