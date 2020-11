Netflix veut concurrencer TikTok avec « Quick Laughs »

Plusieurs utilisateurs de l’appli mobile Netflix, sous iOS, profitent dès maintenant d’une nouvelle option. Cette dernière prend la forme d’un fil TikTok pour diffuser des extraits comiques de contenus de la plateforme.

Qui a besoin de (re)mater une saison entière de Friends ou le dernier spectacle de stand-up en vogue pour rigoler un bon coup sur Netflix ? De toute évidence, même les instances de la plus célèbre plateforme de streaming se posent cette question. À l’heure où les sketchs ultra-courts façon Vine pullulent sur TikTok, la plateforme SVOD de Reed Hastings veut s’en inspirer peut-être pour mieux concurrencer le réseau social chinois. Comme le rapporte le site américain TechCrunch, elle déploie actuellement un nouvel onglet sur son application mobile, appelée « Quick Laughs » ou « Fast Laughs. » Cette fonctionnalité (comme le montre le journaliste britannique spécialisé, Matt Navarra, sur Twitter ci-dessous) prend la même forme qu’un fil TikTok : les vidéos sont en plein écran, s’enchaînent verticalement les unes par rapport aux autres et disposent de boutons sur le côté pour réagir ou interagir avec le contenu.

Here’s the full intro explaining this new Netflix feature… pic.twitter.com/T7OriLUHd8 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 12, 2020

Par contre, toutes ces vidéos « Quick Laughs », d’environ 15 à 45 secondes, sont issues directement du catalogue de Netflix ou d’extraits partagés par Netflix is a Joke, la chaîne de comédie de la plateforme sur YouTube ou des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. À la manière des « previews » automatiques, qui s’enclenchent pour amorcer une bande-annonce ou partager un extrait d’un film ou d’une série, ces courtes vidéos comiques ont pour but principal d’inviter l’utilisateur à regarder le contenu en entier ou à l’ajouter à sa liste personnelle. Il n’y a pas d’interface pour commenter ou partager un extrait en particulier. Netflix a confirmé que cette nouvelle option est pour l’instant disponible seulement chez un nombre limité d’utilisateurs sous iOS. « Beaucoup de nos abonnés aiment la comédie et nous avons pensé que (cette option) leur présenterait une nouvelle façon de découvrir de nouveaux spectacles ou scènes comiques, a déclaré un porte-parole de Netflix à TechCrunch. Nous allons l’expérimenter dans plusieurs pays pendant quelques temps avant de la déployer chez tous nos utilisateurs, si et seulement si cette option s’avère vraiment utile. »