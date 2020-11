Avec l’intégration d’EA Play, le Xbox Game Pass Ultimate est l’offre de jeu la plus complète

Souvent cité comme le pilier de la next gen, le Xbox Game Pass Ultimate est l’offre phare de Microsoft pour les fans du constructeur. Disponible à petit prix, il permet de jouer à plus d’une centaine de titres sur votre PC, votre console Xbox ou votre smartphone Android et intègre désormais EA Play.

Disponible depuis 2017, le Xbox Game Pass regroupe plusieurs des offres gaming de Microsoft. Véritable fer de lance de la marque, il permet à ses utilisateurs de profiter d’une multitude de jeux exceptionnels et d’offres via un abonnement mensuel. D’abord réservé aux consoles de Microsoft, le Xbox Game Pass Ultimate est désormais également accessible sur PC ainsi que sur smartphones et tablettes Android. L’offre de base déjà très généreuse s’enrichit encore davantage avec l’ajout de EA Play sans coût supplémentaire. Ce qui en fait indéniablement l’abonnement vidéoludique le plus complet du marché.

Que contient le Xbox Game Pass Ultimate ?

Le Xbox Game Pass Ultimate, c’est l’offre la plus complète pour profiter de vos jeux préférés où que vous soyez. Pour le prix de 12,99 euros par mois, vous disposez de :

Une bibliothèque de plus de 100 jeux exceptionnels tels que Sea of Thieves, A Plague Tale, Ori and the Will of the Wisps, Céleste, et bien d’autres encore. Le tout accessible en ligne afin de profiter du multijoueur avec vos amis.

EA Play inclus avec votre abonnement sans aucun frais supplémentaire. Profitez d’encore plus de jeux avec une sélection des meilleurs jeux d’EA sur votre console et PC. Retrouvez des titres à succès tels que Star Wars ; Jedi Fallen Order ou Battlefield V. Débloquez de nouveaux contenus exclusifs pour vos jeux EA et tester pendant 10h des jeux qui ne sont pas dans le catalogue EA Play !

L’accès immédiat aux nouveaux titres des studios de jeux Xbox tels que le très attendu Halo Infinite le jour de leur sortie.

Profitez de vos jeux préférés directement sur votre téléphone ou tablette Android en streaming (version bêta) ou avec l’application Xbox Game Pass.

Qu’est-ce que EA Play ?

EA Play est un abonnement proposé par Electronic Arts qui regroupe les anciennes offres EA Access et Origin Access. Il permet de retrouver une sélection des titres premium de l’éditeur avec des jeux tels que Star Wars : Jedi Fallen Order, Need for Speed Heat, Anthem, Battlefield V, et bien d’autres.

L’offre vous permet également de profiter davantage de vos jeux préférés en débloquant du contenu exclusif aux membres EA Play.

EA Play intègre également le EA Access. Cette option vous permet de profiter des nouveaux titres EA à venir, de tester les jeux EA qui ne sont pas encore disponible dans le catalogue EA Play pendant 10h, et de conserver votre progression si vous décidez de les acheter.

EA Play est entièrement inclus dans l’offre Xbox Game Pass Ultimate sans aucun frais supplémentaire depuis le 10 novembre sur les consoles Xbox et le sera au mois de décembre pour les utilisateurs PC.

Une offre en constante évolution

Non content de proposer beaucoup de services pour un petit prix, le Xbox Game Pass est une offre qui ne cesse d’évoluer en ajoutant de nouveaux titres accessibles chaque mois. Le Xbox Game Pass Ultimate est LA solution pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’une multitude de jeux à moindre frais. L’abonnement est également très simple à suspendre pour les mois où vous n’en avez pas besoin.

