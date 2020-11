Le troisième volet d’OSS 117 a une nouvelle date, le 14 avril 2021

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire n’a malheureusement pas échappé à l’épidémie des reports qui touche durement le monde du cinéma. Le 14 avril prochain, il aura l’opportunité d’apporter la résurrection que le septième art français mérite.

« Vous voyez ce que ça fait déjà 5 mois Larmina ? ». Beaucoup d’attente, ça c’est certain. OSS 117: Alerte Rouge en Afrique Noire a subi exactement le même sort que Kaamelott : Premier Volet avant lui, c’est-à-dire un report de sa sortie, très probablement forcé par les confinements à répétition, qui empêchent l’industrie du cinéma de garder un véritable cap. Taillé pour être un gros succès au box-office, OSS 117 3 n’a donc pas pris le risque de sortir trop tôt, même si le Président de la République va annoncer ce soir un déconfinement progressif. Emmanuel Macron va-t-il inclure les cinémas dans la liste des établissements qui vont pouvoir rouvrir rapidement ? Rien n’est moins sûr, et ce nouveau report de taille le prouve.

Après s’être mis les Egyptiens à dos dans OSS 117 : Le Caire, nid d’espions (2006) et sa traque brésilienne intrépide (mais néanmoins stupide) d’anciens nazis dans OSS 117 : Rio ne répond plus (2009), Hubert Bonisseur de La Bath va se rendre en Afrique, comme le laisse penser le titre de ce troisième volet. Pour le moment, nous ne connaissons de l’intrigue du film qu’un court teaser datant de quelques semaines et un synopsis : « 1981. Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, est de retour.Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001 ».

Michel Hazanavicius, le réalisateur des deux premiers volets, ayant quitté le navire, c’est Nicolas Bedos qui s’est chargé de la réalisation de ce troisième opus. Jean Dujardin reprend évidemment son rôle d’espion aussi talentueux qu’idiot, et il sera accompagné de Pierre Niney, Fatou N’Diaye, ou encore Natacha Lindinger. Si vous tenez absolument à savoir si la blanquette est bonne, il faudra patienter jusqu’au 14 avril 2021.