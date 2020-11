Grâce à son intelligence artificielle lui permettant d’imiter le style de nombreux poètes célèbres, l’outil Verse by verse de Google promet aux utilisateurs de s’improviser poètes du dimanche.

Si vous avez toujours rêvé d’écrire des vers à la manière des plus grands poètes de leur temps, l’outil Verse by verse de Google devrait vous intéresser. Pour le moment accessible uniquement en version expérimentale et en anglais, la plateforme d’intelligence artificielle propose à ses utilisateurs de sélectionner leurs “muses”, soit les poètes dont ils souhaitent s’inspirer, puis de choisir le type de poème qu’ils veulent générer.

Très complet, Verse by verse propose ainsi de générer quatrains, couplets ou vers libres, mais aussi de définir précisément le nombre de pieds de chaque vers, ainsi que le rythme et la longueur de vos strophes. Après avoir entré un premier vers destiné à définir le thème de votre futur chef-d’œuvre, Google se charge ensuite de vous proposer plusieurs suites possibles selon le style d’écriture de vos mentors du jour. Sans surprise, les thèmes génériques comme l’amour, la mélancolie ou la mort seront plus à même de donner un résultat cohérent sur le plan sémantique. Pourtant, explique Dave Uthus, ingénieur à l’origine du projet, dans un communiqué, l’IA de Google permettra aussi d’improviser sur des sujets plus originaux : “Ce système a été formé pour avoir une compréhension sémantique générale des vers précédents. Donc même si vous écrivez sur des sujets rarement vus en poésie classique, Verse by verse fera de son mieux pour vous faire des suggestions pertinentes”. Pour avoir testé plusieurs thématiques au hasard, il faut bien admettre que le résultat reste relativement cohérent. En revanche, ne vous lancez pas sur un quatrain à propos de votre chien qui vomit, sous peine de voir l’IA montrer quelques signes de faiblesse.

Sans être réellement capable de générer un poème entier et cohérent de manière automatique, Verse by verse s’impose avant tout comme un bon déclencheur pour trouver l’inspiration et écrire “à la manière de”. À noter que pour le moment, seuls 22 hommes et femmes de lettres sont proposés sur le site Verse by verse et que ces derniers sont tous anglophones. Il faudra donc prendre son mal en patience avant de pouvoir écrire à la manière de Baudelaire ou de Verlaine.