N26 complète son offre Premium avec N26 Smart

Par Gregori Pujol le 25 novembre 2020 à 18h47

Après N26 You et N26 Metal, voici N26 Smart qui vient compléter l’offre premium de la néo-banque N26. L’essentiel de la technologie simple et intuitive de N26 pour 4,90 € par mois permettra au plus grand nombre de découvrir une nouvelle façon de gérer son argent au quotidien. A cela s’ajoute l’accompagnement humain 7 jours sur 7 avec l’accès au service client disponible par téléphone, en chatbot ou en live chat. Proposer le vrai coût des services bancaires est la ligne directrice de la banque berlinoise. L’adhésion populaire avec déjà plus de 5 millions de clients renforce son ambition de devenir la norme de la banque de détail de tous les jours pour 100 millions de clients dans le monde à terme.