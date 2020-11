Fortnite propose désormais un abonnement mensuel à 11,99€ par mois

Destiné aux joueurs les plus actifs, et avec de nombreux bonus inédits à la clé, ce nouvel abonnement sera tout de même facturé près de 12€ par mois aux joueurs.

Si Fortnite a su trouver sa place auprès des joueurs – et notamment les plus jeunes, grâce à sa politique free-to-play, le titre star d’Epic Games a néanmoins dû faire face à son ban de l’écosystème Apple il y a quelques mois. Cette situation lui aura évidemment valu quelques déconvenues financières, au point d’envisager désormais de nouvelles mannes financières pour rester à flot. Si jusqu’à présent, le jeu ne proposait que des achats in-game, généralement cosmétiques, ce dernier va mettre en place à partir du 2 décembre prochain, un abonnement mensuel baptisé Fortnite Crew. Facturée 11,99€ par mois, cette formule sans engagement ne sera heureusement pas obligatoire pour profiter du battle royale, mais comprendra néanmoins un accès au Battle pass saisonnier, 1000 V-Bucks mensuels (la monnaie virtuelle du jeu), ainsi qu’un Pack Club inédit par mois, comprenant skins et objets exclusifs.

Si le tarif de 11,99€ par mois paraît un peu (beaucoup) élevé pour un simple battle royale, il promet pourtant de séduire les joueurs les plus accros. À titre de comparaison, les 1000 V-Bucks inclus dans l’abonnement mensuel se vendent déjà 8€ sur la boutique en ligne du jeu, au même titre que le battle pass saisonnier, généralement facturé aux alentours des 950 V-Bucks. De plus, la promesse de skins et items inaccessibles aux non-abonnés risque bien de plaire aux plus « complétistes. » À noter que pour les joueurs ayant déjà acheté le season pass pour la cinquième saison du chapitre 2, un crédit supplémentaire de 950 V-Buck leur sera attribué en guise de remboursement.

Grâce à ce nouveau système d’abonnement, Epic Games pourrait limiter les pertes liées au départ forcé des joueurs iOS et Mac. Rassurez-vous, le studio vidéoludique ne devrait pas tout de suite être dans le rouge. En plus du retour imminent de Fortnite sur iPhone et iPad via la plateforme GeForce Now, le battle royale est déjà particulièrement rentable sur ses achats cosmétiques, avec près de 1,6 milliard de dollars engrangés en 2019, rappelait le site Engadget en début d’année.