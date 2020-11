OneConnect : comment Samsung fait disparaître les câbles de votre TV

Grâce aux téléviseurs Samsung équipés du boîtier OneConnect, faites disparaitre tous les câbles de votre intérieur !

Marre de voir trainer des câbles partout près de votre téléviseur ? Vous craignez que la situation ne s’empire davantage à l’arrivée des consoles de nouvelle génération ? Heureusement, la solution existe, et elle est chez Samsung avec OneConnect ! Le OneConnect, c’est un boîtier qui permet de déporter toute la connectique du téléviseur et ainsi éviter de se retrouver avec des dizaines de fils en pagaille derrière votre écran.

Tous vos appareils se connectent simplement au boîter, qui est quant à lui relié à votre téléviseur par un simple fil transparent très discret qui fait transiter tous les signaux audios et vidéo, mais aussi le courant électrique. Résultat : les câbles deviennent — presque — invisibles et vous retrouvez enfin un intérieur immaculé.

Quels téléviseurs profitent du boîtier OneConnect ?

Ce boîtier OneConnect est disponible sur plusieurs modèles de téléviseurs Samsung, la plupart haut de gamme ou ceux qui se veulent être les plus esthétiques.

Samsung The Frame : téléviseur ou tableau ?

C’est notamment le cas des téléviseurs The Frame pour les amateurs d’art. Ces TV au look de tableau sont avant tout destinés à ceux qui veulent un téléviseur… sans s’encombrer d’un téléviseur. The Frame fait parfaitement illusion avec son cadre en bois (en option) et sa dalle QLED qui affiche, lorsqu’elle est éteinte, une toile de maître ou bien vos photos. Il est livré avec une accroche murale « no gap » pour améliorer encore l’illusion.

Au-dessus de 55 pouces, on profite d’une dalle 120 Hz, parfait pour accueillir la PlayStation 5 et la Xbox Series X. La version 43 pouces du Samsung The Frame est actuellement disponible au prix de 999 € au lieu de 1 099 € chez Darty pour le modèle 43 pouces, la version 55 pouces passe quant à elle à 1 299 € au lieu de 1 499 €.

De plus, les téléviseurs profitent en ce moment d’une offre de remboursement (ODR) de 100 euros pour le modèle 43 pouces et de 200 euros pour le modèle 55 pouces. Celle-ci prise en compte, les téléviseurs tombent donc respectivement à 899 et 1099 euros. The Frame existe également aux formats 32, 50, 65 et 75 pouces.

Néanmoins, les téléviseurs The Frame de Samsung se destinent avant tout à ceux pour qui l’apparence compte plus que les spécifications techniques. Si The Frame est déjà bien doté, la firme sud-coréenne fait déferler toutes les dernières technologies sur son modèle ultra haut de gamme : le Q95T.

Samsung Q95T : dites adieu aux reflets

la Q95T est le nec plus ultra du téléviseur 4K chez Samsung. On y retrouve une image ultra-lumineuse avec un micro dimming ultra-efficace et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le tout en 4K. Le Q95t a également le mérite de proposer un filtre anti-reflets qui pourra se révéler très pratique si l’on a une fenêtre ou une lumière qui vient frapper l’écran chez soi.

Le Samsung Q95T est, bien sûr, livré avec le boîtier déporté One Connect qui centralise toute la connectique. En 55 pouces, il est actuellement disponible à l’excellent prix de 1 499€ chez Darty au lieu de 1 999€. Vous pourrez également le trouver aux formats 65, 75 et même 85 pouces.

Samsung Q950TS : passez à la 8K

Enfin, pour ceux qui veulent déjà profiter de la 8K, Samsung propose dès maintenant le Q950TS, un téléviseur qui reprend tous les arguments de la Q95T, mais qui les poussent encore plus loin avec sa définition hallucinante de 7 680 x 4 320 pixels et son upscaling en 8K. Lui aussi, est livré avec le boîtier OneConnect.

Le modèle 75 pouces est disponible au prix de 5 999€ au lieu de 7 999 chez Darty, et il existe aussi des versions 65 et 85 pouces. Par ailleurs, pour tout achat d’un Q950TS, Samsung propose en ce moment une offre permettant de recevoir un Galaxy S20 Ultra gratuitement. Le smartphone étant capable de filmer en 8K, le téléviseur sera parfait pour diffuser vos films.

Cet article est sponsorisé par Darty. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek