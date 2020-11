IA : cet outil génère un sosie pour tromper la reconnaissance faciale

Si vous n’êtes pas particulièrement à l’aise avec l’idée de mettre votre photo sur les réseaux sociaux, l’outil Anonymizer vous propose d’utiliser un sosie (presque) parfait de vous à la place.

Qu’il s’agisse de nos photos de profil, ou des contenus que nous postons régulièrement sur les réseaux sociaux, un algorithme peut aujourd’hui très facilement récupérer nos différentes photos pour générer une sorte de copie 3D de votre visage. Pour protéger votre identité, l’entreprise Generated Media a ainsi lancé un nouvel outil baptisé Anonymizer, capable de générer un visage similaire au vôtre à partir d’une photo, mais assez différent pour ne pas duper un logiciel de reconnaissance faciale. Accessible gratuitement pour un usage personnel, l’outil vous propose simplement d’uploader une photo de votre visage, avant que son algorithme boosté ne détermine ensuite une vingtaine de doppelgängers vous ressemblant. Très réalistes, ces visages alternatifs sont en réalité entièrement générés par une intelligence artificielle, grâce à plusieurs dizaines de milliers de photographies existantes présentes dans la banque de données de l’entreprise.

Jusqu’à présent, la société Generated Media s’attelait à produire des concepts de personnages réalistes pour des jeux vidéo, ou à anonymiser un témoin lors d’un reportage journalistique, rapporte le site The Next Web. Avec ce nouvel outil, Anonymizer espère ainsi s’imposer auprès du grand public comme une nouvelle solution fiable pour empêcher le vol d’identité en ligne. Si l’idée est prometteuse, le résultat reste encore très perfectible. Après l’avoir essayé plusieurs fois, il apparaît en effet que l’outil a beaucoup de mal à prendre en compte l’âge du sujet photographié, faisant souvent passer un adulte pour un enfant. Un problème que l’entreprise entend bien résoudre le plus rapidement possible : “Notre objectif est de représenter chaque personne, quel que soit son âge, son sexe, son origine ethnique ou ses caractéristiques physiques. Cela nécessite de se procurer un grand nombre de modèles et prend du temps”.